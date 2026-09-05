Mesin serang dengan kesalahan fatal: wajah menakutkan dan sisi lain yang mengkhawatirkan bagi Real Madrid

Penampilan Real Madrid di awal musim mengungkap sebuah tim berwajah ganda, karena tampil dengan wujud yang sangat berbeda ketika bermain di Stadion Santiago Bernabeu dibandingkan pertandingan-pertandingannya di kandang lawan. Mereka terlihat kuat dan tajam secara ofensif, namun mengalami keterputusan pertahanan dan kesalahan-kesalahan individu yang cukup mengkhawatirkan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Real Madrid mampu menjadi sebuah badai atau sekadar hujan tropis deras yang masih bisa dihadapi oleh para pesaing.

Tim ini memiliki kekuatan dahsyat dalam serangan, tetapi mengalami keterputusan dalam pertahanan yang melampaui tanggung jawab empat pemain belakang, hingga menjadi tanggung jawab seluruh tim.

Tim ini tampil bagai predator dengan taring harimau bergigi pedang, tetapi cenderung membiarkan dirinya terbuka di tengah pertempuran, mungkin akibat rasa percaya diri yang berlebihan.

Real Madrid saat ini memiliki dua wajah, dengan kemampuan menuntaskan yang sepadan dengan kondisinya sebagai tim yang masih dalam tahap pembangunan; ia adalah mesin yang menakutkan, tetapi masih perlu mengencangkan sejumlah bautnya, sehingga terlihat belum sempurna.

Catatan paling mencolok dalam laga-laga awal terletak pada perbedaan antara bermain di kandang dan di luar kandang, dengan catatan bahwa penurunan level jauh dari markas adalah hal yang lumrah dalam sepak bola, sesuatu yang biasa dan logis.

Namun tim asuhan Mourinho menampilkan wujud yang sangat berbeda ketika bermain di kandang para pesaingnya, di mana Real Madrid mencetak empat gol ke gawang Real Sociedad maupun Malaga, meraih dua kemenangan besar yang memberinya kemenangan dengan mudah dan memperkuat kepercayaan dirinya dalam bentuk pesta gol.

Kenyataannya, ini bukan hanya soal gol, ada angka-angka lain; Real Madrid melepaskan rata-rata 10 tembakan ke gawang di Santiago Bernabeu, sementara hanya menerima dua tembakan.

Wajah yang Lain

Namun situasinya sangat berbeda di luar kandangnya, di mana laga pembuka di liga, di Stadion Cornella-El Prat, mencapai tingkat kesulitan yang tinggi, karena dominasi tidak tercermin di atas lapangan dengan cara yang sama.

Keunggulan tampak berada di pihak Real Madrid melawan Espanyol, tetapi mereka bersusah payah untuk meraih kemenangan, di mana tim ini melepaskan tembakan lebih sedikit sepertiganya, yaitu 7 tembakan ke arah gawang, serta mencetak enam gol lebih sedikit.

Efektivitas ofensif tampak lebih rendah di luar kandang, terutama setelah tim gagal mencetak gol di Stadion La Cartuja, yang merupakan hal luar biasa; sebab Real Madrid hanya gagal mencetak gol dalam satu pertandingan dari 24 laga terakhir, yakni melawan Barcelona dalam El Clasico pada 10 Mei.

Tim ini juga menerima jumlah tembakan dua kali lipat di luar kandang dibanding yang diterimanya di kandang sendiri, yaitu empat tembakan per pertandingan.



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Keterputusan Pertahanan

Analisis dua wajah Real Madrid juga meluas ke kasus keterputusan pertahanan, karena memang demikian adanya; keterputusan dan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, sehingga dampaknya terasa menyakitkan secara berlipat ganda.

Gol yang diterima tim melawan Espanyol merupakan hasil dari kurangnya koordinasi antara Valverde, yang memikul tanggung jawab terbesar, dan lini pertahanan saat menjaga Calatrava.

Adapun gol yang diterima melawan Real Sociedad datang sebagai hasil dari serangkaian kesalahan yang tidak tuntas, dari Konate dan Carreras, dalam menghentikan serangan balik, sementara gol kemarin di Stadion La Cartuja terjadi akibat kesalahan Valverde setelah kehilangan penjagaan pada bola pantulan dari tendangan sudut.

Kesalahan-kesalahan ini tidak terkait dengan cacat taktis, dan juga tidak berarti bahwa tim ini buruk dalam pembangunannya, melainkan kesalahan-kesalahan individu yang berlalu tanpa banyak perhatian dalam konteks kemenangan-kemenangan besar, tetapi menjadi sangat menyakitkan ketika hasil pertandingan berimbang.

Kesalahan-kesalahan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama menjelang laga-laga mendatang yang tidak memberi ruang untuk melakukan kesalahan, karena melakukannya bisa menyebabkan tim terjatuh. Ini adalah baut-baut yang perlu dikencangkan, dan percikan listrik pada kabel-kabel mesin yang masih dalam tahap pembangunan.

Segar dan Lelah

Tim Los Blancos mengenal rasa kekalahan dan kemunduran, karena pelatih Mourinho sebelumnya pernah menyatakan dengan gaya satir selama masa persiapan musim bahwa tim ini sebenarnya memiliki tiga wajah, yaitu "segar, lelah, dan sangat lelah".

Sang pelatih berhasil seiring berjalannya waktu menyingkirkan versi terakhir, dan itu adalah hal yang wajar setelah melewati masa persiapan dan memetik hasil kerja fisik, namun ciri "lelah" masih tampak pada Real Madrid dan pada nama-nama tertentu yang dipimpin oleh Bellingham sebagai cerminan yang tak terhindarkan dari keterlambatannya bergabung dalam masa persiapan akibat keikutsertaannya di Piala Dunia bersama Inggris, di mana bahan bakar fisiknya habis mulai menit ke-70 sehingga mengurangi kecepatan sirkulasi tim secara tak terelakkan.

Detail-detail saat ini menunjukkan tidak ada alasan untuk membunyikan lonceng bahaya atau menaikkan peringatan, namun mengungkap sebuah proyek yang belum mencapai puncaknya dan perlu melanjutkan pembangunan.

Real Madrid menampilkan kekuatan yang ganas dalam serangan disertai penciptaan peluang yang luar biasa banyaknya, tetapi absennya konsentrasi pertahanan menimbulkan sedikit kegaduhan, memperlihatkan dua wajahnya yang bertolak belakang antara Stadion Santiago Bernabeu tempat mereka mencetak empat gol, dan di luar kandangnya yang hanya mencetak dua gol hingga kegagalannya mencetak gol tadi malam, sehingga mesin menakutkan itu tetap perlu mengencangkan bautnya karena masih belum sempurna.



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