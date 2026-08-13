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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Mesin pencetak gol: Cabañas torehkan rekor luar biasa bersama Al-Qadsiah

Al Shabab vs Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
Saudi Pro League
J. Quinones
Arab Saudi
Meksiko

Bintang Meksiko bersinar

Penyerang Al-Qadsiah asal Meksiko, Julian Quinones, melanjutkan penampilan mengesankannya bersama tim, setelah memainkan peran sentral dalam kemenangan dramatis atas Al-Shabab dengan skor 3-1, pada Kamis malam ini, dalam laga pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Shabab sempat unggul terlebih dahulu, sebelum Al-Qadsiah membalikkan keadaan berkat penampilan cemerlang Quinones, yang menciptakan gol pertama untuk Mohammed Abu Al-Shamat, kemudian mencetak sendiri gol kedua.

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Pengaruh penyerang Meksiko itu tidak hanya terbatas pada kontribusinya dalam kemenangan, karena ia terus mengukir catatan bersejarah dengan seragam Al-Qadsiah sejak bergabung dengan tim, menegaskan posisinya sebagai salah satu elemen ofensif paling menonjol dalam skuad tim.

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Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Quinones mencetak gol dan menyumbangkan assist dalam pertandingan yang sama sebanyak 6 kali di Liga Pro dengan seragam Al-Qadsiah, angka tertinggi untuk pemain mana pun dalam sejarah klub di kompetisi tersebut.

Quinones unggul dengan selisih besar atas pemain Al-Qadsiah yang paling dekat dalam angka ini, karena pemain Brasil Bismarck Ferreira mencapai pencapaian yang sama hanya dalam 3 pertandingan, sehingga penyerang Meksiko itu sekali lagi menegaskan bahwa ia adalah salah satu senjata terpenting tim di Liga Roshn.

Perlu dicatat bahwa Quinones dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak edisi Liga Roshn musim lalu, dengan koleksi 33 gol, mengungguli penyerang Al-Ahli asal Inggris Ivan Toney dengan selisih satu gol saja.

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