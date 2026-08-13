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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Mesin gol: Kanyenyi mencetak rekor luar biasa bersama Al-Qadsiah

Al Shabab vs Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
Saudi Pro League
J. Quinones
Arab Saudi
Meksiko

Bintang Meksiko bersinar

Penyerang Al-Qadsiah asal Meksiko, Julian Quiñones, melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok bersama tim, setelah tampil sebagai pahlawan dalam kemenangan dramatis atas Al-Shabab dengan skor 2-1, pada Kamis malam ini, dalam laga pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Al-Shabab sempat unggul lebih dulu, sebelum Al-Qadsiah membalikkan keadaan berkat penampilan brilian Quiñones, yang menciptakan gol pertama untuk Mohammed Abu Al-Shamat, lalu ia sendiri yang mencetak gol kemenangan, sehingga membawa timnya meraih tiga poin pertama di musim baru.

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Pengaruh penyerang Meksiko itu tidak sebatas kontribusi dalam kemenangan, karena ia melanjutkan catatan angka bersejarah dengan seragam Al-Qadsiah sejak bergabung dengan tim, menegaskan posisinya sebagai salah satu elemen serangan paling menonjol dalam skuad tim.

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Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Quiñones mencetak gol sekaligus melepaskan umpan matang dalam pertandingan yang sama sebanyak 6 kali di liga profesional dengan seragam Al-Qadsiah, yang merupakan angka tertinggi untuk pemain mana pun dalam sejarah klub di kompetisi tersebut.

Quiñones unggul jauh atas pemain Al-Qadsiah terdekat dalam catatan ini, di mana pemain Brasil Bismarck Ferreira meraih pencapaian yang sama hanya dalam 3 pertandingan, sehingga penyerang Meksiko itu kembali menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu senjata terpenting tim di Liga Roshn.

Perlu dicatat bahwa Quiñones dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak pada edisi lalu Liga Roshn, dengan koleksi 33 gol, mengungguli penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, dengan selisih satu gol saja.

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