Bek asal Prancis, Samuel Umtiti, mantan pemain Barcelona, menanggapi pernyataan rekan senegaranya, Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, terkait penghargaan Ballon d'Or.

Penyerang Real Madrid itu menyatakan bahwa dirinya layak meraih Ballon d'Or setelah menorehkan sejarah pada musim lalu, terutama di ajang Piala Dunia, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut.

Umtiti berkata dalam program "After Foot" di saluran RMC: "Mbappe adalah orang yang percaya diri. Bisa dikatakan bahwa bukan urusannya untuk berbicara tentang siapa yang layak meraih penghargaan itu. Ia harus fokus pada apa yang terjadi di lapangan."

Mantan pemain itu tidak berhenti sampai di situ, ia menambahkan: "Semua orang telah melihat bahwa ia mencetak banyak gol, dan ia tampil bagus dalam beberapa kesempatan, tetapi jika Anda bertanya kepadanya: 'Menurutmu siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or?' Pada akhirnya ia akan menjawab bahwa dialah yang layak meraihnya. Dan bukan urusannya untuk menentukan pemenangnya."

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Terkait penghargaan Ballon d'Or, Umtiti tidak ragu untuk mengkritiknya.

Ia menyatakan: "Saya sama sekali tidak menonton acara ini. Bagi para penyerang, memenangkan Ballon d'Or adalah pencapaian besar. Acara ini telah kehilangan nilainya sepenuhnya; ia merugikan sepak bola, yang merupakan olahraga tim par excellence. Orang-orang berpikir tentang memenangkan Ballon d'Or jauh lebih banyak daripada perhatian mereka terhadap trofi tim."

Mantan pemain Barca itu melanjutkan: "Anda bisa memenangkan Liga Champions Eropa bersama tim Anda sementara Anda hanya memikirkan diri sendiri. Mari kita bicara tentang statistik lagi, dan itu tidak cukup. Sepak bola bukan hanya sekadar statistik."

Ia berkata: "Sejak era Messi dan Ronaldo, saya tidak lagi memperhatikan penghargaan itu. Keduanya memiliki statistik yang menakjubkan, dan jika mereka tidak memenangkan gelar besar, hal itu tidak benar-benar penting karena musim mereka luar biasa. Kini, tidak selalu ada satu pemain hebat yang mengungguli yang lainnya."