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Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, meraih sejumlah keuntungan usai kemenangan bersejarah yang diraih atas Korea Selatan dalam laga persahabatan di ibu kota Qatar, Doha.

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Timnas Arab Saudi berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Jumat ini, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, pada laga uji coba pertamanya selama periode jeda internasional kali ini sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Akhir dari momok selama 21 tahun

Kemenangan ini merupakan yang pertama bagi timnas Arab Saudi atas Korea Selatan sejak 21 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 2005, ketika mereka menang dalam laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2006.

Sejak saat itu, kedua tim telah memainkan 6 pertandingan, dan Arab Saudi tidak berhasil meraih kemenangan dalam satu pun di antaranya, di mana timnas Korea berhasil menang dalam dua pertandingan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang, sebelum kemenangan di pertandingan hari ini.

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Pertandingan ini merupakan yang ke-19 yang mempertemukan timnas Arab Saudi dan Korea Selatan baik di level uji coba maupun resmi, sejak pertandingan pertama mereka pada tahun 1980.

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Dengan kemenangan di pertandingan hari ini, timnas Arab Saudi berhasil menyeimbangkan catatan dengan Korea Selatan, di mana mereka mencapai kemenangan keenam, berbanding 6 kemenangan juga bagi timnas Korea, sementara hasil imbang mendominasi 7 pertandingan.

Di level uji coba, kedua tim memainkan pertandingan ketujuh di antara mereka, di mana rangkaian tersebut dimulai sejak tahun 1980, dan timnas Korea unggul dalam dua kesempatan, yang kemudian diseimbangkan oleh timnas Arab Saudi dengan kemenangan hari ini, sementara 3 pertandingan berakhir imbang.

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Tidak ada pemecatan Donis

Hal yang paling membahagiakan bagi Georgios Donis adalah bahwa kemenangan ini datang hanya beberapa hari setelah munculnya kontroversi seputar masa depannya bersama timnas Arab Saudi, di mana beberapa laporan menegaskan bahwa ia akan meninggalkan kursi kepelatihan pada periode mendatang.

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Kabar tersebut muncul meskipun pelatih asal Yunani itu sendirilah yang membawa timnas Arab Saudi meraih gelar juara Piala Teluk Arab edisi kedua puluh tujuh "Khaleeji 27", setelah absen selama 23 tahun penuh dari panggung juara.

Namun, sejumlah kritikus olahraga meragukan kinerja Donis bersama timnas Arab Saudi di turnamen Teluk tersebut, dan menganggap bahwa gelar itu diraih berkat kekuatan materi pemain timnas Arab Saudi dibandingkan para pesaing, dengan bukti kegagalan lolos dari fase grup di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Para kritikus menganggap bahwa kualitas asli pelatih asal Yunani itu akan lebih terlihat dalam pertandingan-pertandingan berat yang akan dijalani timnas Arab Saudi pada periode mendatang, seperti pertandingan melawan Korea Selatan itu sendiri.

Tidak diragukan lagi bahwa kemenangan atas tim sebesar Korea Selatan, setelah absen selama 21 tahun, menjadi tambahan baru dalam rekam jejak Donis yang bersih cemerlang bersama timnas Arab Saudi, yang menghapus keraguan di sekitarnya, dan menegaskan keberlangsungannya di kursi kepelatihan.

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Menang dengan pemain inti dan cadangan

Meskipun ia membutuhkan kemenangan, demi mengakhiri momok yang berlangsung selama 21 tahun, serta demi menjawab para peragunya agar tetap berada di pucuk kepemimpinan teknik timnas Arab Saudi, hal itu tidak memengaruhi Donis secara taktik.

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Pelatih asal Yunani itu menolak hanya mengandalkan pemain-pemain inti selama pertandingan melawan Korea Selatan, di mana ia memulai dengan susunan kuat, sebelum menurunkan banyak pemain cadangan di babak kedua.

Meskipun timnas Korea hanya berjarak satu gol dari merebut hasil imbang, hal itu tidak menghalangi Donis untuk menurunkan 21 pemain sepanjang pertandingan, yang berarti ia bermain dengan dua tim yang hampir berbeda sepanjang kedua babak.

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Tidak diragukan lagi hal ini akan berdampak positif bagi timnas Arab Saudi pada periode mendatang, di mana mereka kini memiliki lebih dari satu pemain di setiap posisi yang mampu membawa panji dan mewakili tim sebaik mungkin.

Revolusi taktik

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Meskipun tidak hadirnya Salem Al-Dawsari, kapten timnas Arab Saudi, dan penggantinya Hammam Al-Hammami, pemain terbaik di edisi kedua puluh tujuh Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", Donis tidak kesulitan menemukan pengganti.

Pelatih asal Yunani itu menurunkan pemain Marwan Al-Sahafi di posisi sayap kiri, dan menerapkan ide baru bersamanya yang mengandalkan pertukaran posisi dengan penyerang Abdullah Al-Hamdan, serta pergerakan tanpa bola ke arah kedalaman pertahanan.

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Ide tersebut berhasil memberikan gol pertama bagi timnas Arab Saudi, setelah Al-Hamdan berubah menjadi pengatur serangan, dan mengirimkan umpan magis ke Al-Sahafi yang berubah menjadi penyerang dan mencetak gol keunggulan bagi timnas Arab Saudi.

Hal itu tidak berhenti pada ide tersebut yang terulang lebih dari sekali, tetapi juga muncul dalam bola-bola mati yang menjadi titik kekuatan jelas dalam timnas Arab Saudi selama periode terakhir.

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Bek Abdulelah Al-Amri mencetak gol ketiga bagi timnas Arab Saudi pada menit ke-59, setelah mengubah umpan silang yang dikirim oleh gelandang Nasser Al-Dawsari dari tendangan sudut, menjadi gol ke dalam gawang melalui sundulan.

Dengan demikian, sentuhan Donis terus terlihat pada timnas Arab Saudi, menegaskan kualitas kinerjanya saat ini, dan kelayakannya untuk tetap berada di pucuk kepemimpinan teknik timnas Arab Saudi pada periode mendatang.