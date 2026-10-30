Angela Merkel, mantan Kanselir Jerman, menyatakan dukungannya kepada Vincent Kompany, pelatih kepala Bayern Munich, seraya mendoakan kesembuhan yang cepat untuknya serta waktu yang cukup untuk pulih, tanpa menghadapi tekanan apa pun untuk segera kembali.

Merkel menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap pekerjaan yang ditampilkan pelatih asal Belgia tersebut, memuji sikap-sikap tegasnya melawan diskriminasi dan berbagai isu lainnya, serta menegaskan bahwa ia akan memilihnya sebagai pelatih seandainya ia menjadi pemain sepak bola, baik di level pria maupun wanita.

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Merkel berkata tentang Kompany, dalam pernyataan yang dikutip oleh situs "sport 1" Jerman: "Pada awalnya, saya merasa sangat sedih ketika mendengar apa yang terjadi padanya. Saya mendoakan kesembuhan yang cepat untuknya, dan agar ia dikelilingi oleh orang-orang yang memberinya ruang dan waktu yang diperlukan untuk pulih, tanpa tekanan apa pun. Sebab saya sendiri tahu sedikit tentang kebutuhan akan waktu."

Ia melanjutkan: "Saya memiliki rasa hormat yang besar terhadap pekerjaan Vincent Kompany, demikian pula terhadap sikap-sikapnya yang tegas melawan diskriminasi, dan dalam berbagai isu lainnya. Saya bisa membayangkan bahwa seandainya saya seorang pemain sepak bola, baik pria maupun wanita, ia tepat merupakan tipe pelatih yang ingin saya ajak bekerja sama."

Mantan Kanselir Jerman itu mengaitkan apa yang terjadi pada Kompany dengan pengalaman pribadinya, seraya menunjukkan bahwa tubuh bisa mengirimkan sinyal-sinyal yang jelas, ketika seseorang mencapai tahap di mana ia tidak lagi mampu terus menanggung tekanan.

Ia menambahkan: "Tentu saja Vincent Kompany tidak memilih untuk tinggal di rumah atas kemauannya sendiri, melainkan dibutuhkan terjadinya sebuah insiden, agar tubuhnya akhirnya mengirimkan pesan yang jelas kepadanya: berhenti! Dan inilah yang tepatnya juga terjadi pada saya."

Merkel mengenang kembali peristiwa ketika ia mengalami gemetar, selama upacara penghormatan militer pada tahun 2019, seraya menjelaskan bahwa apa yang terjadi merupakan pelepasan ketegangan yang menumpuk, dan mungkin berkaitan dengan wafatnya sang ibu, atau dengan kesadarannya bahwa ia tengah bersiap meninggalkan jabatannya.