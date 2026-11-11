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Tidak semua pahlawan memulai pertandingan sebagai starter. Sebagian dari mereka menunggu di bangku cadangan, untuk tampil di momen krusial dan membalikkan segalanya. Inilah yang persis dilakukan Mikel Merino bersama timnas Spanyol, pemain yang menjelma menjadi senjata rahasia Luis de la Fuente, sosok yang menentukan laga-laga besar ketika yang lain tak mampu.

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Dalam konferensi pers menjelang laga Republik Ceko melawan Spanyol besok Kamis, Merino bergabung bersama pelatih Luis de la Fuente untuk membicarakan perannya yang krusial sebagai pemain pengganti dan berpengaruh di tim nasional, sebuah peran yang ia terima dengan tenang dan penuh kebanggaan, sembari menegaskan bahwa ia merasa dirinya sangat penting meski tidak selalu tampil sebagai starter.

Pemain Arsenal itu berkata, sebagaimana dilansir radio "Cadena SER": "Yang menentukan pertandingan adalah yang memenangi gelar juara", sebuah kalimat yang telah menjadi semboyan timnas Spanyol di era keemasannya saat ini.

"Saya merasa dihargai"

Diskusi dalam konferensi pers tersebut berpusat pada peran Merino sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan, serta pada situasinya bersama klubnya, Arsenal, di mana ia, sama seperti rekan sekaligus sahabatnya Martin Zubimendi, tidak mendapatkan waktu bermain reguler yang ia inginkan.

Merino menjawab pertanyaan tentang keinginannya menjadi pemain inti dengan mengatakan: "Tentu saja, setiap pemain menginginkan itu, tetapi saya merasa dihargai, begitu juga rekan-rekan saya. Saya tidak akan mengeluhkan keputusan pelatih, tetapi setiap orang berharap memiliki peran penting".

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Ia menambahkan: "Saya menganggapnya sebagai hal yang positif, tidak terbatas pada satu konteks saja. Ucapan selamat selalu menjadi hal positif, bahkan jika kamu masuk dari bangku cadangan".

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Pria pembuat momen penentu

Merino sangat memahami nilai dari peran ini, sebab ia telah mencetak beberapa gol penentu terpenting di era keemasan timnas ini, mulai dari laga perempat final Euro 2024 melawan Jerman, hingga gol yang menentukan nasib Portugal di Piala Dunia terakhir.

Ia selalu masuk sebagai pemain pengganti, selalu menjadi penerus kejayaan Luis de la Fuente, hal yang membuatnya merasa penting bagi timnas, dengan mengatakan: "Saya merasa dihargai, begitu juga rekan-rekan saya".

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Dan ketika ditanya tentang sulitnya menerima peran ini, ia berkata: "Sulit untuk menerimanya karena kita bersaing dan memikirkan sepak bola secara individu. Keberadaan seorang pelatih membuat saya memandang sepak bola dengan cara yang berbeda, dan perannya sangatlah kompleks, dengan kekuatan fisik dalam olahraga ini, dan adanya lima pergantian pemain. Sering kali, seperti ditegaskan Luis, yang menuntaskan pertandingan adalah yang memenangi gelar juara, dan hal itulah yang paling meyakinkanmu".

"Arsenal klub terbaik di dunia"

Adapun mengenai minimnya waktu bermain di Arsenal, yang juga berlaku bagi Martin Zubimendi, jawaban Merino jelas dan penuh pengertian.

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Ia berkata: "Situasinya berbeda. Saya dan Martin sepenuhnya menyadari situasi Arsenal. Bagi saya, ini adalah klub terbaik di dunia, memiliki skuad yang sangat kuat, dan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan bermain, tetapi saya menunggu untuk melihat apakah keadaan bisa diubah".

Tak ada pembicaraan soal rekor

Dan ketika ditanya tentang rangkaian laga tanpa kekalahan, serta apakah mereka membicarakannya di ruang ganti, jawaban Merino tegas.

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Ia berkata: "Kami sama sekali tidak membicarakannya selama jeda ini. Kami menyikapinya dengan tenang, kami tahu itu penting. Rekor dinilai di masa depan, tetapi untuk saat ini, kami tidak memikirkan apa pun selain laga berikutnya".

Ia juga berbicara tentang rekannya, Barrenechea, setelah cederanya, dengan mengatakan: "Saya belum berbicara dengannya, tetapi saya mendoakan kesembuhan yang cepat untuknya. Ia pantas mendapatkannya, dan saya yakin ia akan kembali mendapatkan kesempatannya".

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Dengan ketenangan orang-orang besar, dan keyakinan dari seseorang yang mengetahui nilai dirinya, Merino menjalani perannya. Ia tidak mengeluh, tidak merengek, melainkan menunggu momennya. Dan ketika momen itu datang, ia tak kenal ampun, sebab ia sangat memahami bahwa gelar juara bukan ditentukan oleh yang memulai pertandingan, melainkan oleh yang mengakhirinya.