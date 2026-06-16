Merino: Kami sedang berduka setelah kekalahan mengejutkan dari Cape Verde

Mikel Merino, gelandang andalan timnas Spanyol, menegaskan bahwa timnya saat ini sedang mengalami semacam “masa berkabung” untuk mengatasi keterkejutan akibat hasil imbang yang tak terduga melawan timnas Cape Verde pada laga pembuka kedua tim di Piala Dunia.

Timnas Cape Verde, yang mencatatkan penampilan perdananya dalam sejarah Piala Dunia, telah menciptakan kejutan besar dengan memaksa hasil imbang tanpa gol atas bintang-bintang Spanyol di kota Atlanta; dalam pertandingan di mana kiper veteran “Fozinha” meraih penghargaan pemain terbaik, sementara bintang muda Lamine Yamal masuk sebagai pemain pengganti karena belum sepenuhnya siap secara fisik. Hasil imbang antara Uruguay dan Arab Saudi dalam pertandingan lainnya semakin memanaskan persaingan dan membuat ketidakpastian tetap menguasai Grup 8.

Delegasi Spanyol kembali ke tempat tinggal dan kamp pelatihan mereka di kota Chattanooga, Tennessee, untuk segera memulai persiapan menghadapi pertandingan yang seru dan menentukan melawan tim nasional Arab Saudi pada hari Minggu.

Merino mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers yang berlangsung selama setengah jam pada hari Selasa ini, seperti dilansir situs “ESPN”: “Setiap pemain memiliki caranya sendiri dalam menghadapi masa berkabung sementara ini; beberapa pemain lebih suka menonton ulang rekaman pertandingan segera, sementara yang lain lebih memilih untuk benar-benar menjauhkan diri dari suasana tersebut. Ini adalah momen untuk menelan kepahitan kekecewaan setelah gagal meraih tiga poin, namun kami sudah mulai memikirkan aspek-aspek yang perlu kami perbaiki.”

Ketika diminta menjelaskan alasan penggunaan istilah “masa berkabung” dan apakah hal itu mencerminkan penderitaan nyata di ruang ganti dalam menanggapi hasil pertandingan, pemain Arsenal asal Inggris itu menjawab: “Mungkin kata-kata saya tidak cukup tepat untuk mengungkapkannya; itu hanyalah kiasan dan perbandingan metaforis; tentu saja tidak ada yang meninggal, dan ini bukan berkabung dalam arti harfiah. Namun, kekalahan atau kegagalan terkadang terasa seperti itu; ketika Anda memiliki mentalitas kompetitif yang ketat dan bercita-cita untuk memberikan yang terbaik, namun gagal mencapainya, Anda pulang ke rumah dan bahkan tidak ingin berbicara dengan keluarga Anda... Itulah mengapa saya mengibaratkannya sebagai berkabung.”

Merino mengutip contoh tim nasional Argentina di Piala Dunia 2022, yang memulai perjalanannya dengan kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi sebelum akhirnya berhasil meraih gelar juara di Qatar, dan ia berkata: “Banyak kisah hebat dalam sepak bola dimulai dengan pertandingan yang kurang memuaskan, persis seperti juara dunia terakhir yang memulai dengan kekalahan dari Arab Saudi pada 2022 dan akhirnya menjadi juara Piala Dunia… Kami masih di awal, dan tim kami memiliki ruang yang besar untuk berkembang dan membaik.”

Bintang Spanyol itu juga tidak lupa mengingatkan tentang generasi emas negaranya yang menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, sambil menjelaskan: “Generasi emas itu kalah dalam pertandingan pembuka melawan Swiss, mengalami masa-masa sulit, dan menerima kritik pedas, tetapi mereka berhasil membalikkan keadaan; mereka adalah teladan ideal yang harus kita tiru dan sumber inspirasi sejati bagi kita.”

Tim La Roja Spanyol memiliki waktu lima hari penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi tim “Al-Akhdar” Saudi, yang merupakan kesempatan berharga bagi para pemain yang cedera dan kelelahan seperti Yamal dan Nico Williams untuk memulihkan kondisi fisik mereka sepenuhnya.

Merino menutup pernyataannya dengan membahas suasana tim dan para pemain muda, seraya berkata: “Ketika rasa kemenangan hilang, hal pertama yang Anda harapkan adalah segera memainkan pertandingan lain untuk menghilangkan rasa pahit ini, dan kini kami memiliki cukup waktu untuk merenung, yang tak diragukan lagi merupakan tantangan mental. Adapun Alamin Yamal, ia tampak dalam kondisi prima; saya baru saja bersamanya dan ia bercanda dengan semua orang seperti biasa serta tidak kehilangan energi dan semangatnya; para pemain muda memberi kami semangat dan antusiasme itu, sementara kami memberi mereka ketenangan yang terkadang dibutuhkan dalam situasi seperti ini.. Keseimbangan inilah yang paling saya sukai dari skuad tim nasional ini.”