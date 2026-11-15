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Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus menepis pertanyaan mengenai pensiunnya Cristiano Ronaldo dari tim nasional setelah kekalahan mengejutkan 4-1 dari Denmark. Jesus menelan kekalahan pertamanya sejak memimpin Portugal dalam laga di Braga, sementara era pasca-Ronaldo tim itu mengalami kemunduran yang mengerikan.

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Awal buruk era pasca-Ronaldo

Portugal menelan kekalahan memalukan 1-4 dari Denmark di kandang sendiri, di Braga. Itu menjadi kekalahan kandang terbesar mereka dalam pertandingan resmi. Menurut RTP, suasana meriah yang mengiringi penghormatan emosional sebelum pertandingan untuk Cristiano Ronaldo, yang baru saja pensiun, segera sirna ketika tim tamu mencetak gol demi gol. Jorge Jesus menelan kekalahan pertamanya dalam lima pertandingan sebagai pelatih tim nasional, sekaligus mengakhiri awal kiprahnya yang tanpa kekalahan.

Jesus menepis pertanyaan soal absennya Ronaldo

Ditanya seusai pertandingan apakah Portugal merindukan mantan kapten legendaris mereka, yang pensiun pekan lalu setelah mencatatkan 234 penampilan dan 146 gol, Jesus memberikan jawaban lugas seperti biasanya. Pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa skuadnya harus menatap ke depan, bukan terpaku pada masa lalu.

"Apakah saya merindukan Cristiano Ronaldo? Bagaimana saya bisa merindukannya jika dia sudah tidak berada di tim nasional? Kecuali kalau dia menemani saya," jawab Jesus.

"Dia tidak bermain lagi. Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah membuat keputusan mengenai situasinya."

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Kelemahan pertahanan tersingkap di Braga

Kekalahan telak itu memperlihatkan keterbatasan taktik Portugal saat ini, terutama dalam transisi dan penempatan posisi saat bertahan. Rasmus Hojlund mencetak dua gol, sementara Pierre-Emile Hojbjerg dan Joachim Andersen masing-masing menyumbang satu gol. Meski mendominasi fase awal kiprah mereka di UEFA Nations League, tim asuhan Jesus tampak tidak padu dan kesulitan menciptakan serangan berbahaya hingga Bernardo Silva mencetak gol hiburan menjelang akhir pertandingan.

Berusaha bangkit melawan Wales di Cardiff

Portugal kini menghadapi lawatan penting ke Cardiff untuk menghadapi Wales pada Selasa. Mereka harus menghindari kekalahan demi mengamankan posisi puncak Grup A4 dan memastikan status unggulan di perempat-final. Dengan pemain kunci seperti Ruben Dias dan Joao Palhinha terkena skorsing, Jesus harus membangkitkan semangat 24 pemain yang tersisa dalam skuadnya. Ia diharapkan dapat memulihkan kedisiplinan pertahanan dan meraih satu poin yang dibutuhkan untuk bangkit dari kemunduran bersejarah ini.