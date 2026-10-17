Enzo Maresca, manajer Manchester City, mengungkapkan bahwa keempat anaknya ikut terbawa gelombang antusiasme tak biasa yang melanda para suporter klub, setelah mereka meminta sang pelatih membawa pisang tiup ke stadion. Pelatih asal Italia itu berharap pemandangan tersebut kembali terulang pada laga melawan Ipswich Town, Sabtu malam ini, bersamaan dengan meningkatnya polemik yang mengelilingi klub menyusul keluarnya putusan dalam kasus pelanggaran keuangan.

City bersiap memainkan pertandingan pertamanya di kandang sendiri pada Liga Primer Inggris sejak putusan itu dikeluarkan, dengan ekspektasi tribun akan berubah menjadi lautan warna kuning, setelah pisang tiup muncul di tribun pendukung tim pada kemenangan atas Liverpool di pekan lalu.

Maresca berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "The Sun": "Ini hal yang luar biasa! Saya berharap melihat banyak pisang di stadion. Saya tidak tahu cerita di balik fenomena ini."

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Hal ini menciptakan atmosfer yang indah bagi para suporter dan bagi semua orang yang ada di stadion. Saya punya empat anak, dan mereka sudah memintanya kepada saya. Mereka akan berada di stadion, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi."

Pertandingan berikutnya MCI Premier League 10.00 IPS

Fenomena pisang tiup bermula pada era 1980-an dan 1990-an, ketika Manchester City berpindah-pindah antara divisi kedua dan ketiga, sebelum kembali marak belakangan ini sebagai simbol loyalitas suporter dan jawaban satir atas tekanan serta kritik yang diterima klub, di tengah kekhawatiran akan sanksi yang bisa berujung pada degradasi.

Menurut surat kabar tersebut, Manchester City memesan sekitar 11 ribu pisang tiup dari perusahaan milik Imre Varadi, mantan striker tim yang terkenal dengan julukan "Imre Banana". Ia juga menerima undangan untuk menghadiri pertandingan sebagai tamu khusus.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa manajemen klub awalnya berpikir untuk menyediakan 60 ribu balon, angka yang mendekati kapasitas total Stadion Etihad yang mencapai sekitar 61 ribu penonton.

Atmosfer ini muncul saat City terus membantah melakukan pelanggaran apa pun, sambil tetap berpegang pada upaya banding terhadap putusan yang dikeluarkan dalam kasus tersebut, yang berkaitan dengan penggunaan kontrak-kontrak yang disebut pihak berwenang sebagai fiktif, dengan tujuan menggelembungkan pendapatan sekitar 830 juta pound sterling pada periode antara tahun 2009 dan 2018.