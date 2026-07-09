Merel Ek telah melakukan kontak melalui aplikasi dengan Arne Slot pekan lalu. Hal itu diungkapkan sang jurnalis dengan bangga dalam HNM De Podcast.

Ek yang berusia 32 tahun ini adalah penggemar berat Feyenoord dan sangat berharap agar Slot, mantan pelatih sukses tersebut, menjadi pelatih tim nasional Belanda.

Karena alasan itulah, ia memutuskan untuk berani mengambil langkah dengan mengirim pesan kepada Slot. Hal ini membuat rekan-rekannya, Hélène Hendriks dan Noa Vahle, tertawa terbahak-bahak.

“Sisi jurnalis dalam diri saya benar-benar terbangun, tapi mungkin sisi penggemar saya juga sedikit ikut terbangun. Saya mendapatkan nomor teleponnya dari kenalan dan bertanya apakah dia bersedia,” kata Ek, yang membuat rekan-rekannya tertawa cekikikan.

Hendriks dan Vahle tertawa terbahak-bahak mendengar sapaan yang digunakan Ek: “Yang terhormat Tuan Slot.” “Cringe! Yang terhormat Tuan Slot,” kata Vahle sambil tertawa atas nada formal tersebut, yang kurang lazim di dunia sepak bola. Hendriks menimpali dengan bercanda bahwa Ek sebenarnya bisa saja menyapa pemain asal Bergentheim itu dengan sebutan ‘dewa tertinggi’, karena dia adalah penggemar beratnya.

Yang mengejutkan Ek sendiri, Slot benar-benar membalas pesan singkatnya. “Dia tentu saja sangat pandai berbicara di depan media dan memberikan jawaban yang tidak bisa diartikan apa-apa.”

“Dia hanya mengatakan bahwa dia senang dipanggil ‘Tuan Slot’, tapi bertanya-tanya apakah itu berarti dia terlihat tua,” kata Ek sambil tertawa. “Ini adalah momen terbaik minggu ini bagi saya. Untuk Slot, saya siap kapan saja sepanjang akhir pekan!”