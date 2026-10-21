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Anthony Gordon memberikan penilaian yang sangat terus terang atas kekalahan Barcelona dari Paris Saint-Germain dalam laga krusial Liga Champions. Ia mengakui bahwa sang juara bertahan masih menjadi tolok ukur tertinggi di Eropa. Meski Barcelona tampil penuh semangat, Gordon menilai lawan mereka mampu menjaga intensitas pada level yang tidak bisa diimbangi pasukan Hansi Flick sepanjang 90 menit.

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PSG akhiri laju sempurna Barcelona

Paris Saint-Germain menghentikan rentetan 11 kemenangan Barcelona yang mengesankan lewat kemenangan 4-2 di Liga Champions. Flick sebelumnya mendesak skuadnya untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di jajaran elite Eropa, dan sepanjang sebagian besar pertandingan, Barcelona menjawab tantangan itu.

Gol Xavi Espart dan Lamine Yamal membuat tuan rumah tetap bersaing dalam laga yang berlangsung sengit. Namun, juara Eropa dua musim beruntun itu akhirnya menunjukkan kualitasnya. Gol-gol Vitinha dan Fabian Ruiz pada pengujung laga memastikan kemenangan sekaligus menjaga rekor sempurna PSG dengan raihan 100 persen di kompetisi musim ini.

Gordon soroti kualitas PSG

Seusai pertandingan, Gordon memberikan penilaian lugas. Ia mengakui bahwa tim tamu mampu bertahan lebih lama daripada tuan rumah. Penyerang itu merasa kondisi fisik dan tekanan tanpa henti PSG pada akhirnya menentukan hasil laga.

“Saya pikir mereka pantas menang pada akhirnya. Saya merasa mereka adalah tim yang lebih baik,” kata Gordon kepada TNT Sport.

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“Mereka punya momen-momen yang lebih baik dengan kualitas lebih tinggi, dan saya merasa secara fisik mereka mampu mempertahankan tekanan serta intensitas lebih lama daripada kami. Mereka adalah tim yang harus dikalahkan selama dua tahun terakhir, dan malam ini menjadi contoh jelas alasannya.”

Getty Images

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Tim Flick masih punya pekerjaan rumah

Meski mengecewakan, kekalahan ini menjadi tolok ukur berharga bagi Barcelona yang masih berkembang di bawah Flick. Skuadnya tetap bertekad mencapai standar tinggi yang ditetapkan PSG dalam beberapa musim terakhir.

“Saya pikir ada banyak hal positif yang bisa kami ambil karena kami bermain bagus, dan pertandingannya berlangsung kompetitif,” jelas Gordon. “Namun, kami masih punya pekerjaan yang harus dilakukan, dan saya pikir itu posisi yang baik.”

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Menekankan perlunya terus berkembang, ia menutup: “Mereka sudah menjadi yang terbaik selama dua tahun, mereka masih menjadi tim yang harus dikalahkan, dan pelajaran yang perlu kami ambil dari sini adalah kami harus bekerja keras, menganalisis pertandingan ini, dan berusaha menjadi tim seperti mereka. Berusaha menjadi tim yang harus dikalahkan.”

Peluang menebus kekalahan menanti di El Clasico

Getty Images

Barcelona tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekecewaan di Eropa karena laga domestik segera menjadi prioritas. Tim asuhan Flick akan menghadapi ujian besar saat melawan rival sengit Real Madrid dalam El Clasico pada Minggu.

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Segera bangkit dalam laga terbesar di Spanyol itu akan sangat penting bagi Barcelona untuk kembali membangun momentum dan meninggalkan kekalahan di Liga Champions ini.



