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Jamie Carragher meyakini beberapa bintang Manchester United diam-diam lega karena Michael Carrick mencoret Bruno Fernandes. Mantan bek itu menegaskan bahwa keluhan sang gelandang kreatif berbakat yang terus-menerus terdengar di lapangan telah membuat rekan-rekannya menjauh. Akibatnya, suasana ruang ganti menjadi terpecah belah, dan sang manajer kini berupaya keras memperbaikinya jelang laga krusial hari ini.

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Carrick mengambil keputusan berani

Setelah kekalahan telak 4-1 dari Como di Liga Champions pada tengah pekan, Fernandes secara terbuka mengkritik Carrick dan taktik bertahannya. Akibatnya, pelatih itu mencoretnya dari tim untuk laga krusial melawan Bournemouth hari ini.

Berbicara di Sky Sports, Carragher turut mengomentari kontroversi tersebut: "Dia pemain terbaik Manchester United, itu tidak bisa kita pungkiri. Dia Pemain Terbaik PFA tahun lalu," ujar Carragher. "Carrick harus mengambil sikap, saya rasa kita semua sepakat soal itu. Namun, para pemain yang diturunkannya harus meraih hasil."





Rasa frustrasi di ruang ganti

Carragher menjelaskan mengapa absennya Fernandes mungkin justru membantu Manchester United. Ia berkata: "Anda justru berharap, 'Mungkinkah ini membuat kami lebih kompak sebagai tim?' Sebab, meski dia pemain terbaik, tidak diragukan lagi akan ada banyak pemain Manchester United yang sebenarnya tidak suka bermain bersamanya karena dia terus-menerus mengangkat kedua tangannya sebagai bentuk protes kepada orang lain. Dia pada dasarnya mengatakan, 'Kalian tidak cukup bagus untuk bermain bersama saya.' Itulah yang sering kita lihat dari Fernandes ketika keadaan tidak berjalan baik bagi Manchester United."

Menjaga citra klub

Carrick mengklaim sang kapten dicoret karena alasan "murni sepak bola", tetapi Carragher sama sekali tidak menerima penjelasan itu. "Sayangnya bagi para suporter, kebanyakan orang di sepak bola sangat buruk dalam berbohong, padahal dalam pekerjaan itu, sayangnya Anda harus berbohong," ujar Carragher.

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"Pelatih tidak tampil di depan publik dan mengatakan apa yang sebenarnya ia pikirkan tentang para pemainnya, dan para pemain juga tidak benar-benar mengatakan pendapat mereka tentang taktik pelatih atau tim yang dipilihnya. Dia tampil di depan publik dan bicara terus terang tanpa tedeng aling-aling, padahal itu tidak boleh dilakukan. Kita semua tahu itu. Ini hampir seperti kode etik. Di dalam klub sepak bola, Anda seolah berusaha menampilkan kesan bahwa segalanya lebih baik daripada keadaan sebenarnya di dalam, dan begitulah kenyataannya."

Apa yang menanti tim selanjutnya

Carragher menguraikan apa yang harus dilakukan Manchester United selanjutnya: "Jadi, semoga para pemain di ruang ganti itu tetap bersatu. Itulah yang mereka butuhkan hari ini. Mereka juga membutuhkan dukungan karena kepercayaan diri sedang rendah. Mereka harus mengawali laga dengan baik dan benar-benar menikmati bermain sepak bola bersama. Jika keadaan tidak berjalan baik atau seseorang beberapa kali salah mengoper, mereka harus saling mendekat, terus memberi semangat dan mendorong satu sama lain." Manchester United kini menghadapi tekanan besar untuk bersatu.