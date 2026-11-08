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Michael Carrick Manchester United 2026-27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Mereka tidak punya nyali!” Mantan bintang Chelsea memprediksi Manchester United bakal terdegradasi secara mengejutkan

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Manchester United terperosok ke zona degradasi Liga Primer Inggris menjelang laga penting melawan Aston Villa di Old Trafford akhir pekan ini. Mantan bek Chelsea Frank Leboeuf memperingatkan klub tersebut bahwa tim asuhan Michael Carrick, yang tengah kesulitan, tidak memiliki keberanian untuk menghindari degradasi.

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United terperosok ke tiga posisi terbawah

United berada dalam situasi sangat genting setelah terperosok ke zona degradasi Liga Primer Inggris. Kemenangan mengejutkan Nottingham Forest atas Manchester City pada Sabtu secara resmi membuat tim asuhan Carrick masuk ke tiga posisi terbawah.

Kemerosotan yang mengkhawatirkan ini memicu kritik keras dari para pengamat dan suporter. Mantan bek Chelsea, Leboeuf, kini menilai klub yang bermarkas di Old Trafford itu benar-benar terancam degradasi berdasarkan penampilan mereka belakangan ini.

Leboeuf kecam pemain United yang tak punya nyali

Leboeuf menegaskan bahwa ada alasan nyata untuk panik di Old Trafford. Ia mempertanyakan keras mentalitas skuad saat ini dan menilai mereka tidak memiliki daya juang yang dibutuhkan untuk bertahan dalam persaingan menghindari degradasi.

Berbicara kepada ESPNFC mengenai krisis tersebut, Leboeuf mengatakan: "Seharusnya sudah sejak beberapa waktu lalu Anda panik, mengingat pertandingan-pertandingan mereka yang telah kita saksikan. Ada alasan untuk panik dan situasinya sudah seperti itu selama beberapa waktu.

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"Anda tidak bisa menyingkirkan para pemain yang tidak layak bermain untuk Manchester United, yang tidak cukup bagus untuk Manchester United. Mereka tidak punya nyali, keberanian, atau kebanggaan untuk berjuang demi klub."

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08 Nov 2026

AVL

AVL

Carrick hadapi tekanan besar di Old Trafford

Krisis saat ini menandai penurunan yang sangat tajam dibandingkan musim lalu. Carrick sebelumnya membawa tim bangkit secara dramatis setelah ditunjuk sebagai pelatih sementara. Rentetan hasil gemilang itu akhirnya mengamankan tiket ke Liga Champions.

Namun, mantan gelandang itu sama sekali gagal mempertahankan momentum positif tersebut. Pelatih berusia 45 tahun itu tampak akan kehilangan pekerjaannya setelah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth dua pekan lalu. Leboeuf menilai pergantian pelatih kini tak terelakkan bagi jajaran direksi klub.

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"Tidak ada yang membaik, kami tidak melihat peningkatan apa pun, kami tidak melihat bagaimana keadaan bisa menjadi lebih baik," tambahnya. "Sekali lagi, saya mendukung Michael Carrick. Namun, akan tiba saatnya ketika tidak ada pilihan lain selain memecatnya. Saya tidak melihat solusi apa pun, saya tidak melihat apa pun membaik, dan jika mereka terus seperti ini, Manchester United bisa terdegradasi, sesuatu yang sungguh mencengangkan."

Laga krusial melawan Aston Villa menanti United

Carrick untuk sementara terhindar dari pemecatan setelah kekalahan buruk dari Bournemouth. Namun, petinggi United mungkin harus segera bertindak jika tim kembali mengalami hasil mengecewakan akhir pekan ini. Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford sore ini dalam upaya mendesak untuk membalikkan keadaan musim mereka. Kekalahan akan menjadi bencana dan memastikan tim asuhan Carrick tetap berada di zona degradasi sepanjang jeda internasional mendatang.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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