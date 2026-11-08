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Manchester United terperosok ke zona degradasi Liga Primer Inggris menjelang laga penting melawan Aston Villa di Old Trafford akhir pekan ini. Mantan bek Chelsea Frank Leboeuf memperingatkan klub tersebut bahwa tim asuhan Michael Carrick, yang tengah kesulitan, tidak memiliki keberanian untuk menghindari degradasi.

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United terperosok ke tiga posisi terbawah

United berada dalam situasi sangat genting setelah terperosok ke zona degradasi Liga Primer Inggris. Kemenangan mengejutkan Nottingham Forest atas Manchester City pada Sabtu secara resmi membuat tim asuhan Carrick masuk ke tiga posisi terbawah.

Kemerosotan yang mengkhawatirkan ini memicu kritik keras dari para pengamat dan suporter. Mantan bek Chelsea, Leboeuf, kini menilai klub yang bermarkas di Old Trafford itu benar-benar terancam degradasi berdasarkan penampilan mereka belakangan ini.

Leboeuf kecam pemain United yang tak punya nyali

Leboeuf menegaskan bahwa ada alasan nyata untuk panik di Old Trafford. Ia mempertanyakan keras mentalitas skuad saat ini dan menilai mereka tidak memiliki daya juang yang dibutuhkan untuk bertahan dalam persaingan menghindari degradasi.

Berbicara kepada ESPNFC mengenai krisis tersebut, Leboeuf mengatakan: "Seharusnya sudah sejak beberapa waktu lalu Anda panik, mengingat pertandingan-pertandingan mereka yang telah kita saksikan. Ada alasan untuk panik dan situasinya sudah seperti itu selama beberapa waktu.

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"Anda tidak bisa menyingkirkan para pemain yang tidak layak bermain untuk Manchester United, yang tidak cukup bagus untuk Manchester United. Mereka tidak punya nyali, keberanian, atau kebanggaan untuk berjuang demi klub."

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Carrick hadapi tekanan besar di Old Trafford

Krisis saat ini menandai penurunan yang sangat tajam dibandingkan musim lalu. Carrick sebelumnya membawa tim bangkit secara dramatis setelah ditunjuk sebagai pelatih sementara. Rentetan hasil gemilang itu akhirnya mengamankan tiket ke Liga Champions.

Namun, mantan gelandang itu sama sekali gagal mempertahankan momentum positif tersebut. Pelatih berusia 45 tahun itu tampak akan kehilangan pekerjaannya setelah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth dua pekan lalu. Leboeuf menilai pergantian pelatih kini tak terelakkan bagi jajaran direksi klub.

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"Tidak ada yang membaik, kami tidak melihat peningkatan apa pun, kami tidak melihat bagaimana keadaan bisa menjadi lebih baik," tambahnya. "Sekali lagi, saya mendukung Michael Carrick. Namun, akan tiba saatnya ketika tidak ada pilihan lain selain memecatnya. Saya tidak melihat solusi apa pun, saya tidak melihat apa pun membaik, dan jika mereka terus seperti ini, Manchester United bisa terdegradasi, sesuatu yang sungguh mencengangkan."

Laga krusial melawan Aston Villa menanti United

Carrick untuk sementara terhindar dari pemecatan setelah kekalahan buruk dari Bournemouth. Namun, petinggi United mungkin harus segera bertindak jika tim kembali mengalami hasil mengecewakan akhir pekan ini. Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford sore ini dalam upaya mendesak untuk membalikkan keadaan musim mereka. Kekalahan akan menjadi bencana dan memastikan tim asuhan Carrick tetap berada di zona degradasi sepanjang jeda internasional mendatang.