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Legenda Manchester United, Ashley Cole, menyuarakan kekhawatiran serius soal masa depan Michael Carrick di Old Trafford. Ia mengisyaratkan bahwa skuad telah kehilangan kepercayaan terhadap manajer mereka. Performa buruk Manchester United berlanjut pada Sabtu setelah mereka takluk 0-2 dari Chelsea di kandang, kekalahan yang memukul mental dan memperpanjang rentetan laga tanpa kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan.

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Krisis di Old Trafford kian dalam

Musim Manchester United mencapai titik terendah baru pada Sabtu setelah kekalahan 2-0 dari Chelsea membuat klub itu terpuruk hanya satu poin di atas zona degradasi Premier League. Hasil tersebut memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi, catatan hasil terburuk klub sejak 1988.

Carrick, yang nyaris kehilangan jabatannya dalam rapat darurat dewan direksi pada awal pekan ini, kini menghadapi sorotan tajam karena posisinya kian sulit dipertahankan. Meski demikian, ia bersikeras bahwa dirinya berharap tetap memimpin tim dalam pertandingan Champions League mendatang melawan Roma.

Penilaian tajam Cole terhadap skuad

“Saya benar-benar tidak tahu, dan saya mengatakannya dengan sesopan mungkin,” kata Cole ketika ditanya siapa yang berpotensi menggantikan Carrick, yang tengah berada di bawah tekanan. “Ada cara untuk mengubah dinamika tim ini. Orang-orang bicara soal para pemain yang saat ini tidak percaya kepada manajer. Karena itu, Anda perlu mencari seseorang yang dipercaya para pemain. Namun, manajer juga harus benar-benar menuntut lebih dari para pemain. Dan saya terus kembali ke hal ini karena membuat saya kesal: lebih banyak karakter! Lebih banyak karakter untuk lebih sering menguasai bola dan mengendalikan pertandingan.”

Analisis Cole menyoroti apa yang dipandangnya sebagai kurangnya keberanian memainkan bola dan karakter para pemain United dibandingkan lawan mereka. “Chelsea adalah tim muda, tetapi mereka menguasai bola dan membuat Manchester United bergerak ke posisi-posisi yang tidak mereka inginkan! Manchester United tampaknya tidak bermain dengan kepercayaan diri seperti itu. Jadi, saya pikir mereka membutuhkan manajer [baru] dan sejumlah personel yang datang pada Januari agar bisa bermain dengan cara yang serupa dengan tim-tim papan atas,” katanya kepada beIN SPORTS.

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Aura yang hilang dan kegagalan perekrutan

Ketika membahas mengapa Carrick tetap mendampingi tim saat menghadapi Chelsea meski kalah 3-0 dari Bournemouth pekan lalu, Cole mengaku terkejut dengan kesabaran dewan direksi. “Saya sedikit terkejut karena, melihat reaksinya terhadap para suporter, dia pasti merasakan ada sesuatu yang bergejolak di balik layar,” ujar Cole.

“Namun, di sisi lain, Carrick adalah manajer muda. Dia punya aura dan caranya sendiri. Anda melihat dampaknya ketika dia mulai menjabat, membawa mereka dari posisi saat itu hingga penghujung musim lalu. Ada penampilan-penampilan yang sangat bagus. Terlihat jelas bahwa tim bermain untuknya dan mereka punya keyakinan.”

Selain kekurangan di sisi manajerial, Cole juga menyoroti persoalan sistemis dalam strategi perekrutan klub, terutama kegagalan mendatangkan bek kiri spesialis untuk bersaing dengan Luke Shaw yang rentan cedera. Diogo Dalot kembali harus mengisi posisi itu pada Sabtu, memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad yang menurut Cole telah menghambat rencana taktis Carrick.