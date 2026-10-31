Legenda Manchester United, Ashley Cole, menyuarakan kekhawatiran serius soal masa depan Michael Carrick di Old Trafford. Ia mengisyaratkan bahwa skuad telah kehilangan kepercayaan terhadap manajer mereka. Performa buruk Manchester United berlanjut pada Sabtu setelah mereka takluk 0-2 dari Chelsea di kandang, kekalahan yang memukul mental dan memperpanjang rentetan laga tanpa kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan.
Krisis di Old Trafford kian dalam
Musim Manchester United mencapai titik terendah baru pada Sabtu setelah kekalahan 2-0 dari Chelsea membuat klub itu terpuruk hanya satu poin di atas zona degradasi Premier League. Hasil tersebut memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi, catatan hasil terburuk klub sejak 1988.
Carrick, yang nyaris kehilangan jabatannya dalam rapat darurat dewan direksi pada awal pekan ini, kini menghadapi sorotan tajam karena posisinya kian sulit dipertahankan. Meski demikian, ia bersikeras bahwa dirinya berharap tetap memimpin tim dalam pertandingan Champions League mendatang melawan Roma.
Penilaian tajam Cole terhadap skuad
“Saya benar-benar tidak tahu, dan saya mengatakannya dengan sesopan mungkin,” kata Cole ketika ditanya siapa yang berpotensi menggantikan Carrick, yang tengah berada di bawah tekanan. “Ada cara untuk mengubah dinamika tim ini. Orang-orang bicara soal para pemain yang saat ini tidak percaya kepada manajer. Karena itu, Anda perlu mencari seseorang yang dipercaya para pemain. Namun, manajer juga harus benar-benar menuntut lebih dari para pemain. Dan saya terus kembali ke hal ini karena membuat saya kesal: lebih banyak karakter! Lebih banyak karakter untuk lebih sering menguasai bola dan mengendalikan pertandingan.”
Analisis Cole menyoroti apa yang dipandangnya sebagai kurangnya keberanian memainkan bola dan karakter para pemain United dibandingkan lawan mereka. “Chelsea adalah tim muda, tetapi mereka menguasai bola dan membuat Manchester United bergerak ke posisi-posisi yang tidak mereka inginkan! Manchester United tampaknya tidak bermain dengan kepercayaan diri seperti itu. Jadi, saya pikir mereka membutuhkan manajer [baru] dan sejumlah personel yang datang pada Januari agar bisa bermain dengan cara yang serupa dengan tim-tim papan atas,” katanya kepada beIN SPORTS.
Aura yang hilang dan kegagalan perekrutan
Ketika membahas mengapa Carrick tetap mendampingi tim saat menghadapi Chelsea meski kalah 3-0 dari Bournemouth pekan lalu, Cole mengaku terkejut dengan kesabaran dewan direksi. “Saya sedikit terkejut karena, melihat reaksinya terhadap para suporter, dia pasti merasakan ada sesuatu yang bergejolak di balik layar,” ujar Cole.
“Namun, di sisi lain, Carrick adalah manajer muda. Dia punya aura dan caranya sendiri. Anda melihat dampaknya ketika dia mulai menjabat, membawa mereka dari posisi saat itu hingga penghujung musim lalu. Ada penampilan-penampilan yang sangat bagus. Terlihat jelas bahwa tim bermain untuknya dan mereka punya keyakinan.”
Selain kekurangan di sisi manajerial, Cole juga menyoroti persoalan sistemis dalam strategi perekrutan klub, terutama kegagalan mendatangkan bek kiri spesialis untuk bersaing dengan Luke Shaw yang rentan cedera. Diogo Dalot kembali harus mengisi posisi itu pada Sabtu, memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad yang menurut Cole telah menghambat rencana taktis Carrick.
Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.
Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.
Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.
Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.
Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.
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