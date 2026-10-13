"Merupakan suatu kehormatan ketika klub top seperti City mendekati saya," kata Pavlovic kepada Sport Bild mengenai peristiwa pada musim panas lalu. Saat itu, Skyblues gencar mendekati pemain tim nasional Jerman berusia 22 tahun tersebut untuk meyakinkannya pindah ke Inggris. Sebab, kepergian Rodri ke Spanyol sudah mulai tampak sejak saat itu.

Namun, Pavlovic menolak semua pendekatan itu karena alasan sederhana: "Saya tumbuh besar di München dan selalu bermain untuk FC Bayern. Keluarga dan teman-teman saya tinggal di sini. Bagi saya, tidak ada yang lebih indah daripada ini. Karena itu, keputusan tersebut tidak sulit saya ambil."

Menurut Bild, Manchester City siap menawarkan 100 juta euro kepada Bayern untuk Pavlovic. "Mereka mungkin juga siap bernegosiasi dengan Bayern untuk nilai yang lebih tinggi," lapor Bild. Namun, karena Pavlovic langsung menolak, tawaran resmi tidak pernah diajukan. Skyblues disebut "tercengang" oleh keputusan Pavlovic: "Mereka tidak menyangka itu."

Mengapa Pavlovic dibandingkan dengan pemain terbaik dunia Rodri?

Alih-alih merekrut pemain kelahiran München itu, ManCity mendatangkan Enzo Fernandez, Elliot Anderson, dan Ayyoub Bouaddi, tiga gelandang tengah sekaligus dengan total biaya 375 juta euro, sementara Nico Gonzalez pindah ke Newcastle United seharga 56 juta euro, Tiijani Reijnders ke Al-Qadsiah seharga 61 juta euro, dan Rodri ke FC Barcelona seharga 60 juta euro.

Kepergian pemenang Ballon d'Or, Rodri, meninggalkan kekosongan besar di Manchester meski sejumlah pemain ternama telah didatangkan. Kekosongan itu sebenarnya ingin diisi oleh pemain yang sudah beberapa kali dibandingkan dengan Rodri di Inggris: Pavlovic.

"Semua orang tahu Rodri adalah gelandang bertahan kelas atas. Bukan tanpa alasan dia memenangi Ballon d'Or. Tentu saya merasa terhormat dibandingkan dengan pemain seperti dia," kata Pavlovic mengenai kemungkinan kemiripan mereka. "Saya menjadikannya motivasi untuk mencapai tujuan saya: terus berkembang dan memantapkan diri di level kelas dunia."

Bersama klub tersukses di Jerman itu, ia kini ingin "memenangkan segalanya" setelah musim lalu meraih dua gelar dan tersingkir tipis oleh PSG di semifinal Liga Champions. Pavlovic bisa memainkan peran penting dalam upaya tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu kini menjadi sosok yang tak tergantikan di München. Namun, situasinya tidak selalu demikian. Sejak menembus tim utama pada musim 2023/24, ia berulang kali harus menghadapi cedera dan penyakit.

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Seberapa sering Pavlovic sakit atau cedera?

Ia melewatkan Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri karena radang amandel yang kambuh. Beberapa bulan kemudian, tulang selangkanya patah, lalu ia terserang demam kelenjar Pfeiffer. "Saya kesal karena hal itu terus diungkit," kata Pavlovic menanggapi pertanyaan yang berulang kali diajukan mengenai kondisi kesehatannya.

Namun, gelandang tengah itu kini berada dalam kondisi prima selama hampir satu tahun. Hanya masalah pinggul yang sempat menghambatnya sebentar pada musim semi. Belakangan, ia juga mendapat kesempatan menunjukkan performa apiknya bersama tim nasional Jerman. Sebagai bagian dari skuad kedua, Pavlovic tampil gemilang bersama Tom Bischof dan Florian Wirtz, terutama saat melawan Serbia di Nations League, dan dianggap sebagai salah satu pemain yang paling menonjol dalam laga-laga internasional pertama di bawah pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp.

Sementara itu, klub yang pada musim panas lalu menjadikan Pavlovic sebagai pemain incaran kini terancam menghadapi masalah besar. Premier League menyatakan Manchester City bersalah dalam 114 dari 115 dakwaan terkait skandal keuangan. Klub tersebut telah mengajukan banding. Meski demikian, mereka masih terancam sanksi berat, mulai dari pencabutan gelar dan pengurangan poin hingga degradasi paksa.