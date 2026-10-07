Gernot Rohr, pelatih kepala Benin, mengeluhkan perlakuan buruk Argentina terhadap timnya selama kunjungan yang menjalani laga persahabatan dini hari tadi, yang menjadi penampilan terakhir Lionel Messi.

Timnas "Albiceleste" menang dengan skor 3-0 di tengah kehadiran suporter yang besar. Sementara para pendukung Argentina merayakan penampilan terakhir sang legenda mereka, para pemain Benin mencoba bertukar jersey dan berbagi momen istimewa dengan para pemain Argentina, namun sia-sia. Pelatih Gernot Rohr menegaskan hal itu dalam program radio "Rothen s'enflamme" di stasiun "RMC".

Ia mengatakan: "Ya, hal itu sangat sulit. Kami sudah mencoba. Satu-satunya kekurangan adalah para pemain Argentina tidak memberi kami apa pun. Tidak ada foto Messi, tidak ada jersey. Mereka bahkan tidak mengizinkan kami masuk ke lorong, bahkan ke ruang ganti sekalipun."

Ia melanjutkan: "Pihak keamanan menolak semua orang masuk. Beberapa pemain datang untuk bertukar jersey, jadi kami tahu bahwa hal itu akan sulit. Kami mencoba segala cara, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Kami menawarkan seikat bunga dengan warna-warna Benin - kuning, merah, dan hijau - tetapi itu tidak berhasil. Meski demikian, saya memberikan jersey Messi tahun 2018 kepada pelatih Scaloni, yang membuatnya menandatangani jersey itu untuk saya lalu mengembalikannya kepada saya, tetapi itu saja."