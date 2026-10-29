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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

‘Mereka tidak bisa menerimanya dengan baik’: Pahlawan Fleetwood Town Jay Lynch kecam sikap para bintang Arsenal seusai pertandingan setelah tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup

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Kiper Fleetwood Town, Jay Lynch, mengungkap reaksi para bintang Arsenal setelah tersingkir secara memalukan dari Carabao Cup pada Selasa malam. Tim League Two itu menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen dengan menyingkirkan tim asuhan Mikel Arteta lewat adu penalti di Highbury Stadium.

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Arsenal takluk secara mengejutkan di pesisir Fylde

Arsenal, yang melakukan banyak rotasi, kesulitan menemukan ritme permainan pada awal laga dan tertinggal pada menit ke-21 setelah pemain pinjaman dari Fulham, Aaron Loupalo-Bi, mencetak gol untuk tuan rumah. Pasukan Mikel Arteta tampil lebih baik setelah Martin Odegaard masuk dan akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-50 lewat gol pertama Viktor Gyokeres musim ini.

Meski mendominasi penguasaan bola dan terus menekan, tim tamu gagal mencetak gol kemenangan. Pertandingan akhirnya berlanjut ke adu penalti. Lynch menepis tendangan Bruno Guimaraes sebelum Conor Haughey mengeksekusi penalti penentu untuk memastikan kemenangan adu penalti 5-3 yang berkesan bagi tim papan bawah League Two itu.

‘Mereka tidak menerimanya dengan baik’

Peluit akhir memicu serbuan besar-besaran ke lapangan oleh suporter tuan rumah yang bersukacita, menciptakan suasana kacau. Di tengah perayaan itu, Lynch mengatakan para pemain Premier League yang kalah segera meninggalkan lapangan tanpa berinteraksi dengan lawan mereka.

Berbicara kepada talkSPORT, kiper Fleetwood itu menjelaskan situasi kacau di lapangan seusai pertandingan. “Ini jelas momen yang sangat besar bagi kami dan semua suporter masuk ke lapangan. Tak ada satu pun dari kami yang sempat berbicara dengan mereka,” kata Lynch.

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Ia menambahkan bahwa kebiasaan setelah pertandingan sama sekali tidak dilakukan menyusul hasil mengejutkan itu. Ia berkata: “Saya rasa pelatih kami sempat berbicara sebentar dengan pelatih mereka, tetapi karena banyaknya suporter, kami tidak sempat meminta kostum atau bahkan berbicara dengan mereka, sejujurnya. Mereka tidak menerimanya dengan baik, begitulah kira-kira.”

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Frustrasi pasukan Arteta memuncak

Kekalahan ini menandai tersingkirnya Arsenal lebih awal secara mengecewakan, dan frustrasi mereka sudah terlihat bahkan sebelum adu penalti dimulai. Ketegangan memuncak pada menit-menit akhir ketika pemain muda berbakat Max Dowman melampiaskan amarahnya kepada Harrison Neal setelah menerima tekel keras. Ia diganjar kartu merah langsung saat waktu normal tinggal lima menit.

Arteta tampak sangat marah kepada pemain muda itu saat ia berjalan keluar lapangan, meski klub London utara tersebut kemudian mengajukan banding atas kartu merah itu. Lynch juga berperan penting selama waktu normal dengan melakukan penyelamatan krusial pada menit-menit akhir untuk menggagalkan peluang Ben White dan Odegaard, sekaligus menjaga harapan Fleetwood mencetak sejarah tetap hidup.

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Bangkit dari kekecewaan

Arsenal kini harus menunggu hasil banding atas kartu merah Dowman sembari berupaya segera melupakan malam yang memalukan itu. Juara Premier League tersebut perlu menata ulang tim dan kembali memusatkan perhatian pada kompetisi liga domestik setelah kehilangan peluang awal untuk meraih trofi.

Sementara itu, Fleetwood berharap kemenangan besar di ajang piala ini dapat memicu perubahan besar dalam kiprah mereka di liga. Memasuki pertandingan ini di posisi ke-18 kasta keempat, Fleetwood akan berupaya membawa momentum baru tersebut ke laga-laga liga domestik berikutnya.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.