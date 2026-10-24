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Manchester United kembali dilanda gejolak yang sudah akrab bagi mereka, sementara calon pengganti manajer menyatakan keberatan serius terhadap budaya di dalam skuad tim utama. Di tengah upaya Michael Carrick mempertahankan jabatannya, mereka yang disebut-sebut bakal menggantikannya dilaporkan menilai kurangnya kedisiplinan sebagai hambatan internal utama klub.

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Ketidakdisiplinan di ruang ganti membuat calon pelatih khawatir

Awal musim terburuk Manchester United dalam 40 tahun membuat Carrick berada di ambang pemecatan. Dengan hanya satu kemenangan dalam tujuh pertandingan Premier League, klub itu tengah mencari alternatif pengganti pelatih yang mereka tunjuk pada musim panas. Namun, mereka yang didekati untuk mengambil alih di Old Trafford dilaporkan khawatir dengan dinamika skuad saat ini.

Manchester United baru-baru ini menelan kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Italia dalam pertandingan Liga Champions. Rentetan hasil buruk ini memicu kritik terbuka yang belum pernah terjadi sebelumnya dari para pemain senior dan sangat merusak reputasi ruang ganti di mata pelatih-pelatih top Eropa.

Para calon pengganti menyoroti kurangnya rasa hormat dan disiplin yang serius di dalam skuad. Para bintang tim utama memiliki riwayat bertahan lebih lama daripada manajer-manajer tetap di Old Trafford. Mereka juga kerap dituding berperan besar dalam pemecatan para manajer itu dan berhenti berjuang saat tim menghadapi masa sulit.

Kritik terbuka ungkap kekacauan internal

Getty Images

Selama dua pekan terakhir, keretakan dalam skuad United menjadi pengetahuan publik. Setelah kekalahan dari Atletico Madrid, Lisandro Martinez secara terbuka mengkritik direktur teknik Jason Wilcox. Bek itu menyatakan Wilcox gagal membangun skuad yang mampu bersaing di empat kompetisi.

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Kapten klub Bruno Fernandes kemudian mengkritik Carrick secara langsung. Berbicara setelah kekalahan telak dari Como pada Rabu, gelandang asal Portugal itu menyalahkan taktik sang manajer atas penampilan United yang terus-menerus memberi celah kepada lawan dan dibuat tak berdaya.

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Keluhan terbuka ini tidak luput dari perhatian para calon pengganti. Menurut The Telegraph, seorang sumber yang dekat dengan salah satu kandidat mengatakan: "Jelas mereka membutuhkan ketertiban dan disiplin. Ruang ganti sudah tidak terkendali dan itulah hal pertama yang harus dibenahi."

Orang kepercayaan kandidat lain menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, para pemain "terlalu banyak bicara" dan harus menunjukkan rasa hormat yang jauh lebih besar kepada klub sebesar United.

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Carrick tetap melawan di tengah kemunculan calon pengganti

Meski tekanan terus meningkat, Carrick tetap teguh. Berbicara menjelang pertandingan Premier League melawan Bournemouth, sang manajer kembali menuntut upaya maksimal dari skuadnya, mengulangi pesan yang sama persis seperti yang ia sampaikan setelah kekalahan dari Como.

Namun, jajaran petinggi klub secara aktif mengevaluasi calon pengganti berprofil tinggi. Julian Nagelsmann, mantan pelatih Jerman dan Bayern Munich yang berusia 39 tahun, dilaporkan berada di urutan atas daftar kandidat dan tetap terbuka untuk mengambil alih.

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Eddie Howe juga sangat dihargai oleh dewan United. Meski ia meninggalkan Newcastle United pada musim panas dengan niat beristirahat dari sepakbola, kesempatan melatih klub besar asal Manchester itu bisa mempersingkat masa rehatnya.

Tekanan langsung dan prospek ke depan

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Carrick harus segera meraih hasil positif melawan Bournemouth untuk sementara meredakan sorotan tajam terhadap posisinya. Hasil buruk lainnya di kompetisi domestik bisa memaksa dewan klub mengambil tindakan sebelum situasinya benar-benar tak terkendali.

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Jika pergantian dilakukan, manajer yang datang akan mewarisi skuad dengan banyak kelemahan yang membutuhkan penegakan disiplin secara struktural secepatnya. Dengan pilihan pelatih yang saat ini tidak menangani klub seperti juara Premier League Antonio Conte, serta kandidat yang masih bekerja seperti Unai Emery dan Fabian Hurzeler, para pengambil keputusan United harus menemukan sosok tegas yang mampu menghadapi salah satu lingkungan paling menuntut di dunia sepakbola.