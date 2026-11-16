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Pelatih kepala Italia Roberto Mancini mengakui timnya kalah dalam duel fisik saat takluk telak 4-1 dari Belgia dalam laga UEFA Nations League di Brussels. Italia hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan tempat di perempat-final, tetapi gagal mempertahankan keunggulan awal dan tuan rumah pun mengamankan posisi runner-up Grup A1.

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Kekalahan di Brussel mengakhiri harapan lolos ke fase gugur

Mancini mengakui para pemainnya tidak mampu mengimbangi intensitas fisik Belgia. Tim tamu gagal lolos ke perempat-final meski datang sebagai pemuncak grup setelah mengalahkan Prancis 3-1 tiga hari sebelumnya.

Francesco Pio Esposito membuka keunggulan lewat gol ke-10 dalam 15 penampilannya bersama tim nasional, memanfaatkan umpan silang bek Brentford Michael Kayode. Namun, tuan rumah mencetak tiga gol dalam rentang 15 menit. Bek Brighton Maxim De Cuyper menyamakan kedudukan dari jarak sekitar 5,5 meter, Nathan Ngoy mencetak gol pertamanya untuk tim nasional setelah sundulan Brandon Mechele diblok, dan Jeremy Doku melewati beberapa pemain bertahan sebelum menaklukkan rekan setimnya di Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

Mancini soroti kelelahan dan kekuatan fisik Belgia

Selepas jeda, winger AC Milan Diego Moreira mencetak gol keempat Belgia melalui serangan balik setelah menerima umpan Kevin De Bruyne. Menjelang akhir pertandingan, kiper Manchester United Senne Lammens menggagalkan penalti Esposito.

Berbicara kepada RAI Sport seusai pertandingan, Mancini mengakui upaya untuk mengalahkan Prancis sangat menguras tenaga timnya: "Mereka lebih baik, kami terlalu kesulitan secara fisik dalam situasi satu lawan satu. Kami mengawali pertandingan dengan baik, tetapi mereka lebih baik malam ini.

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"Ketika bola sampai ke sisi sayap, kami kesulitan melakukan tekanan yang tepat. Mereka menyulitkan kami, kami merasakan kelelahan dari pertandingan melawan Prancis, tetapi mereka pantas menang. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan."

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Mancini tetap melihat sisi positif meski gagal lolos

Meski gagal mencapai fase gugur, Italia secara keseluruhan menunjukkan penampilan yang menjanjikan. Setelah kalah 2-0 di kandang dari Belgia pada laga pembuka, 25 September, Italia bangkit dan memasuki pertandingan keenam sekaligus terakhir sebagai pemuncak klasemen grup.

Mancini menegaskan kekalahan telak di Brussel akan membantu perkembangan skuad mudanya. Ia menambahkan: "Malam seperti ini bisa terjadi dalam proses perkembangan. Anda harus belajar dari pengalaman seperti ini. Mengingat perjalanan kami hingga sampai di sini, kami punya kesempatan untuk lolos, tetapi kami tahu ini akan sulit karena Belgia adalah tim yang kuat.

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"Kami sedih, tetapi malam ini akan membantu kami ke depannya."

Donnarumma terkena skorsing untuk laga berikutnya

Kekalahan ini membuat Italia finis ketiga di Grup A1 dan aman dari degradasi. Sementara itu, Belgia asuhan Mark van Bommel melaju ke perempat-final sebagai runner-up di belakang juara grup Prancis, yang mengalahkan Turki 2-1. Dengan demikian, Italia akan absen dari laga fase gugur pada Maret sembari bersiap menghadapi pertandingan internasional berikutnya pada 2027.

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Saat tim asuhan Mancini kembali bermain, mereka harus tampil tanpa kiper Donnarumma setelah kartu kuning yang diterimanya di Brussel membuatnya terkena skorsing satu pertandingan.