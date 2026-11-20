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Antonio Conte melontarkan kritik tajam kepada Manchester United setelah klub itu memutuskan menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih tetap baru mereka. Pelatih asal Italia yang kerap dikaitkan dengan posisi di Old Trafford itu mengisyaratkan bahwa keraguan jajaran petinggi klub untuk merekrutnya mencerminkan masalah yang lebih dalam di United.

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Conte pertanyakan ambisi United

Conte mengkritik klub-klub yang memutuskan untuk tidak merekrutnya . Menurutnya, mereka "takut menang" karena gaya kepelatihannya yang dikenal menuntut dan intens. Pria berusia 57 tahun itu secara luas dianggap sebagai salah satu kandidat terdepan untuk posisi pelatih Manchester United setelah Michael Carrick diberhentikan. Namun, klub raksasa Liga Primer Inggris tersebut akhirnya memilih menunjuk Pochettino, mantan pelatih Tottenham dan Chelsea.

Dikenal dengan pendekatan tanpa kompromi dan latihan taktik berintensitas tinggi, Conte memiliki rekam jejak kesuksesan dengan lima gelar Serie A serta satu trofi Liga Primer Inggris yang diraihnya saat menangani Chelsea. Namun, reputasinya sebagai sosok yang temperamental dan sulit ditangani tampaknya mungkin turut berperan dalam keputusan United untuk mencari sosok lain bagi proyek jangka panjang mereka.

Hormat terhadap warisan Ferguson

Meski frustrasi dengan proses penunjukan pelatih baru-baru ini, Conte segera mengungkapkan kekagumannya yang mendalam kepada Sir Alex Ferguson. United memilih Pochettino di tengah penurunan performa yang membuat mereka berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer Inggris dengan delapan poin dan hanya satu kemenangan dari 10 laga pembuka.

"Manchester United punya sejarah yang begitu besar sehingga saya merasa aneh jika ada yang membayangkan siapa pun bisa takut terhadap pendekatan yang bertujuan mengembalikan klub ke posisi yang semestinya. Terakhir kali mereka menjuarai liga adalah pada 2013, di bawah Ferguson. Saya sangat menghormati Sir Alex Ferguson. Saya telah membaca bukunya, dan ketika berada di London, saya cukup beruntung bisa mengunjungi rumahnya dan menghabiskan satu hari bersamanya. Dia punya semangat yang luar biasa untuk membicarakan sepakbola," kata Conte kepada Cronache di spogliatoio.

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Metode yang dirancang untuk meraih kemenangan

Conte tetap teguh menanggapi para pengkritik yang menyebut kepribadian dan tuntutan latihannya terlalu berat bagi skuad masa kini. Sebelumnya, dalam pekerjaan terakhirnya sebagai pelatih Napoli, ia membawa klub itu finis kedua di Serie A di belakang Inter musim lalu sebelum meninggalkannya atas kesepakatan bersama pada akhir musim.

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"Jika ada yang takut dengan metode saya, berarti mereka takut menang, karena metode itu menghasilkan kemenangan. Itulah jawaban saya. Karena itu, saya merasa beberapa komentar hampir menghina United; seolah-olah ada yang melarang klub itu kembali ke masa kejayaannya. Metode diperlukan untuk mencapai hasil besar. Dan jika Anda mengatakan metode ini membutuhkan kerja keras, ya, memang begitu. Semua orang harus bekerja keras, bukan hanya para pemain," tambahnya.

Pochettino langsung menghadapi ujian berat

Sementara Conte hanya bisa menyaksikan dari luar, Pochettino bersiap menghadapi awal yang berat sebagai pelatih di Old Trafford . Ia akan lebih dulu bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada Minggu, sebelum bertandang pada Rabu untuk menghadapi Sporting CP di Liga Champions. Di kompetisi itu, United berada di peringkat ke-17 fase liga dengan enam poin setelah empat pertandingan.