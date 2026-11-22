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Dominic Calvert-Lewin meminta rekan-rekannya di Leeds United menikmati kemenangan pertama mereka di Stamford Bridge sejak 1999 setelah menghajar Chelsea 4-1 di Premier League. Striker yang sedang tampil tajam itu mencetak gol lewat penalti krusial pada babak kedua dan menegaskan bahwa Chelsea asuhan Xabi Alonso tak mampu mengimbangi intensitas Leeds yang tak henti-hentinya.

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Calvert-Lewin nikmati kemenangan yang lama dinantikan di Stamford Bridge

Dominic Calvert-Lewin meminta Leeds United menikmati kemenangan telak 4-1 atas Chelsea di Premier League setelah membantu timnya meraih kemenangan pertama di Stamford Bridge sejak 1999. Sang striker mencetak gol penting lewat penalti pada babak kedua, di antara dua gol Noah Okafor, sebelum pemain pengganti Brenden Aaronson menambah gol keempat pada masa tambahan waktu.

Perayaan pecah di tribune suporter tandang dan ruang ganti Leeds saat mereka naik ke posisi keenam klasemen. "Rasanya luar biasa," kata Calvert-Lewin. "Saya rasa Anda bisa melihatnya di akhir pertandingan dari cara kami merayakannya. Menang di Premier League selalu terasa luar biasa, terutama saat bertandang ke tempat seperti Stamford Bridge. Jadi, saya rasa kemenangan ini harus dinikmati."

Intensitas tanpa henti membuat Chelsea asuhan Alonso kewalahan

Leeds tertinggal pada pertengahan babak pertama ketika Emmanuel Emegha membawa Chelsea unggul dalam penampilan perdananya sebagai starter, tetapi Okafor menyamakan kedudukan dalam waktu tiga menit. Alih-alih mengendur selepas jeda, anak asuh Daniel Farke meningkatkan tekanan, mendapat penalti ketika sebuah tembakan mengenai bagian atas lengan Morgan Rogers, lalu menghancurkan Chelsea.

"Kami memperkirakan mereka mungkin akan tampil dengan respons yang lebih kuat, tetapi kami mengawali babak kedua persis seperti saat mengawali babak pertama, dengan intensitas," jelas Calvert-Lewin. "Saya rasa mereka tak sanggup menghadapinya hari ini, dan itu tercermin dari skor akhir."

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Kebugaran prima menopang kepercayaan diri sang striker

Calvert-Lewin terus menjadi ancaman dalam duel udara sepanjang pertandingan. Sundulan awalnya membentur mistar gawang Emiliano Martinez sebelum ia mengarahkan penaltinya ke sudut bawah gawang. Setelah meraih kemenangan di Madrid bersama Inggris pada jeda internasional, sang penyerang menyebut kondisi fisiknya sebagai faktor di balik penampilan dominannya.

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"Saat ini saya merasa nyaman dengan kondisi tubuh saya dan benar-benar menikmati bermain sepakbola," ungkap Calvert-Lewin. "Bagi saya, ketika merasa seperti itu saat masuk ke lapangan, saya merasa bisa menghadapi siapa pun. Jadi, saat ini saya sangat percaya diri. Tujuh hari yang luar biasa dan hasil yang bagus saat kembali bermain."

Momentum menguat bagi penantang enam besar

Kemenangan itu menutup pekan yang tak terlupakan bagi Calvert-Lewin dan menegaskan bahwa Leeds semakin layak diperhitungkan di bawah Farke. Mereka naik ke posisi keenam menjelang sisa pertandingan akhir pekan ini. Dengan Okafor tampil tajam di depan gawang dan skuad yang dipenuhi keyakinan, Leeds membawa momentum kuat memasuki jadwal padat musim dingin.

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Sementara itu, kekalahan ini membuat Alonso harus mencari jawaban sebelum Chelsea bertandang ke markas Nottingham Forest pada Jumat malam pekan depan.