Legenda Arsenal sekaligus analis Sky Sports, Paul Merson, memberikan pukulan telak bagi harapan para suporter The Gunners untuk meraih trofi Liga Champions, dengan menegaskan bahwa tim saat ini meskipun memiliki kekuatan defensif yang menakutkan, kehilangan sosok "pemain menakutkan" yang mampu meresahkan tim-tim besar Eropa, sambil menyebut secara khusus nama Vinicius Junior dan Julian Alvarez.

Havertz Tak Cukup untuk Eropa

Merson mengatakan dalam artikel analitisnya jelang laga Napoli melawan Arsenal: "Catatan The Gunners di Liga Champions musim lalu sungguh luar biasa, dan mereka akan kembali menjadi pesaing yang kuat, tetapi saya rasa mereka belum mendatangkan pemain berpengaruh yang akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi."

Ia menambahkan: "Mereka memiliki cukup amunisi untuk memenangi Liga Inggris, tetapi lini serang mereka saat menghadapi tim-tim besar kekurangan unsur penentu. Andai mereka memiliki pemain seperti Vinicius Junior atau Julian Alvarez, hal itu akan memberi mereka keunggulan untuk memenangi Liga Champions."

Mengenai Kai Havertz, ia berkata: "Saya termasuk penggemar beratnya, seorang pemain pekerja keras yang hebat dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat, tetapi ia tidak akan mencetak 20 gol dalam semusim. Untuk membawa mereka memenangi gelar liga, tak diragukan lagi ia berkelas tinggi, tetapi Eropa membutuhkan sesuatu yang lain."

Jantung Pertahanan Bayern Tak Khawatir Menghadapi Arsenal

Merson mengungkap sebuah titik lemah psikologis yang serius pada lini serang Arsenal saat ini, dengan berkata: "Ketika The Gunners menghadapi tim-tim seperti Bayern Munich dan Paris Saint-Germain di babak-babak lanjutan, jantung pertahanan dan kedua bek sayap bangun di pagi hari dan berkata kepada rekan-rekannya: aku tidak tidur nyenyak tadi malam, aku merasa sedikit khawatir soal siapa yang akan kuhadapi. Saya tidak melihat hal ini berlaku untuk Arsenal, mungkin hanya Bukayo Saka, tetapi mereka kehilangan unsur menakutkan itu."

Ia menyinggung soal final tahun lalu: "Arsenal tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menyerang, sementara Paris Saint-Germain menekan dengan kuat dan tidak membiarkan mereka keluar dari wilayah sendiri."

Pertahanan yang Tak Tertembus

Meski melontarkan kritik dari sisi serangan, Merson memuji kekukuhan defensif Arsenal: "Susunan pemain mereka sangat besar dan sangat solid. Sangat sulit untuk melepaskan tembakan apa pun di hadapan mereka, apalagi mencetak gol. Chelsea datang ke sana dengan salah satu dari tiga penyerang terbaik di liga dan mencetak gol setelah 77 detik, tetapi saya tidak ingat mereka terlihat mampu mencetak gol lagi. Ini menunjukkan betapa dominannya The Gunners saat ini."

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