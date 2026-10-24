Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
RodriGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

'Mereka tak bisa mengelabuiku!' Rodri Peringatkan Rekan Setimnya di Barcelona soal Jebakan Real Madrid Jelang El Clasico

Ikuti GOAL di Google

Rodri memperingatkan rekan-rekannya di Barcelona agar tidak terkecoh oleh awal musim Real Madrid yang tidak konsisten menjelang laga besar El Clasico pada Minggu. Gelandang veteran yang bergabung dengan Barcelona musim panas ini meyakini rival bebuyutan klubnya itu kerap membuat lawan merasa aman sebelum melancarkan serangan.

Iklan

Rodri sambut tantangan El Clasico

Gelandang berusia 30 tahun itu bersiap menjalani El Clasico pertamanya setelah meninggalkan Manchester City untuk pindah ke Katalonia musim panas ini. Barcelona memiliki rekor sempurna di LaLiga, sementara Real Madrid sudah menelan dua kekalahan di kompetisi domestik.

Meski performa kedua tim di liga bertolak belakang, kapten Spanyol yang pernah menjuarai Piala Dunia itu sangat menyadari ancaman dari rival sengit Barcelona. Laga ini punya arti lebih bagi pemain veteran tersebut, yang santer dikaitkan dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol sebelum akhirnya memilih Barcelona.

Performa Madrid yang bisa mengecoh

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Berbicara kepada ESPN, Rodri menyerukan kewaspadaan dan menegaskan bahwa Madrid piawai membuat lawan merasa terlalu aman. "Saya sudah memainkan banyak laga fase gugur melawan mereka dan saya sadar bahwa salah satu kekuatan besar mereka adalah membuat lawan berpikir mereka tidak sebagus itu," katanya. "Mereka tidak mengecoh kami, atau setidaknya mereka tidak mengecoh saya. Real Madrid selalu menjadi lawan yang tangguh, apa pun performa mereka."

Mantan bintang City itu juga mengungkapkan kegembiraannya menjelang duel hari Minggu. "Saya sudah berkali-kali menontonnya di televisi, sebagai penggemar ketika masih kecil, dan seiring bertambahnya usia, saya mengikuti kedua tim," tambahnya. "Ini selalu menjadi pertandingan istimewa untuk dimainkan, di pihak mana pun Anda berada, jadi saya sangat senang."

Iklan
Iklan

Membahas pengaruhnya secara lebih luas sejak tiba di Spanyol, Rodri menyebut pengalaman sebagai aset utamanya. "Saya pikir hal utama yang saya bawa ke tim ini adalah pengalaman saya, peran kepemimpinan itu, mengatur rekan-rekan setim dan menanamkan pola pikir positif kepada mereka," katanya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

Tetap membumi

Barcelona memburu gelar LaLiga ketiga secara beruntun, tetapi para pemain tidak mau terlena dengan keunggulan mereka di awal musim. Bek muda Pau Cubarsi mengakui besarnya selisih poin, tetapi menegaskan bahwa fokus harus tetap terjaga sepenuhnya. Ia mengatakan kepada ESPN: "Selisihnya sangat besar, tetapi musim LaLiga panjang... apa pun bisa berubah kapan saja di LaLiga, dan kami harus menjaga momentum."

Sesama gelandang, Gavi, menyuarakan pandangan serupa. Ia mengingatkan bahwa keunggulan bisa lenyap hanya dalam "dua atau tiga pertandingan". Sementara itu, penyerang Barcelona Anthony Gordon menepis anggapan bahwa ada tim yang jelas lebih diunggulkan. "Saya pikir status favorit tidak berlaku dalam pertandingan seperti ini. Saya pikir hasilnya bisa ke arah mana pun karena tensinya begitu tinggi, persaingannya begitu ketat, dan dengan kualitas yang ditampilkan, pemain mana pun bisa menentukan pertandingan seperti ini," katanya.

Iklan

Rodri sendiri tidak membesar-besarkan tekanan untuk mempertahankan gelar liga. Menurutnya, tujuan utama klub adalah berkembang secara alami. "Yang jelas, klub ini, baik sebagai institusi maupun sebagai tim, harus dipandang lebih baik daripada tahun lalu," ujarnya. "Itulah sebabnya kami tidak menetapkan target seperti menjuarai LaLiga atau Liga Champions."

Bangkit di panggung terbesar

imago-sport-1084835647.jpgIMAGO

Laga besar hari Minggu memberi Barcelona kesempatan ideal untuk merespons setelah mengalami kemunduran pertama musim ini. Kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions pada tengah pekan mendadak menghentikan rentetan 11 kemenangan mereka yang mengesankan.

Iklan

Meraih tiga poin melawan Madrid tidak hanya akan mengembalikan momentum kemenangan Barcelona, tetapi juga memberi pukulan psikologis yang signifikan dalam perburuan gelar. Namun, seperti dicatat Rodri, hasil laga kemungkinan akan ditentukan oleh detail-detail kecil dan kemampuan mengendalikan emosi.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.