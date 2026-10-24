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Rodri memperingatkan rekan-rekannya di Barcelona agar tidak terkecoh oleh awal musim Real Madrid yang tidak konsisten menjelang laga besar El Clasico pada Minggu. Gelandang veteran yang bergabung dengan Barcelona musim panas ini meyakini rival bebuyutan klubnya itu kerap membuat lawan merasa aman sebelum melancarkan serangan.

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Rodri sambut tantangan El Clasico

Gelandang berusia 30 tahun itu bersiap menjalani El Clasico pertamanya setelah meninggalkan Manchester City untuk pindah ke Katalonia musim panas ini. Barcelona memiliki rekor sempurna di LaLiga, sementara Real Madrid sudah menelan dua kekalahan di kompetisi domestik.

Meski performa kedua tim di liga bertolak belakang, kapten Spanyol yang pernah menjuarai Piala Dunia itu sangat menyadari ancaman dari rival sengit Barcelona. Laga ini punya arti lebih bagi pemain veteran tersebut, yang santer dikaitkan dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol sebelum akhirnya memilih Barcelona.

Performa Madrid yang bisa mengecoh

Getty Images

Berbicara kepada ESPN, Rodri menyerukan kewaspadaan dan menegaskan bahwa Madrid piawai membuat lawan merasa terlalu aman. "Saya sudah memainkan banyak laga fase gugur melawan mereka dan saya sadar bahwa salah satu kekuatan besar mereka adalah membuat lawan berpikir mereka tidak sebagus itu," katanya. "Mereka tidak mengecoh kami, atau setidaknya mereka tidak mengecoh saya. Real Madrid selalu menjadi lawan yang tangguh, apa pun performa mereka."

Mantan bintang City itu juga mengungkapkan kegembiraannya menjelang duel hari Minggu. "Saya sudah berkali-kali menontonnya di televisi, sebagai penggemar ketika masih kecil, dan seiring bertambahnya usia, saya mengikuti kedua tim," tambahnya. "Ini selalu menjadi pertandingan istimewa untuk dimainkan, di pihak mana pun Anda berada, jadi saya sangat senang."

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Membahas pengaruhnya secara lebih luas sejak tiba di Spanyol, Rodri menyebut pengalaman sebagai aset utamanya. "Saya pikir hal utama yang saya bawa ke tim ini adalah pengalaman saya, peran kepemimpinan itu, mengatur rekan-rekan setim dan menanamkan pola pikir positif kepada mereka," katanya.

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Tetap membumi

Barcelona memburu gelar LaLiga ketiga secara beruntun, tetapi para pemain tidak mau terlena dengan keunggulan mereka di awal musim. Bek muda Pau Cubarsi mengakui besarnya selisih poin, tetapi menegaskan bahwa fokus harus tetap terjaga sepenuhnya. Ia mengatakan kepada ESPN: "Selisihnya sangat besar, tetapi musim LaLiga panjang... apa pun bisa berubah kapan saja di LaLiga, dan kami harus menjaga momentum."

Sesama gelandang, Gavi, menyuarakan pandangan serupa. Ia mengingatkan bahwa keunggulan bisa lenyap hanya dalam "dua atau tiga pertandingan". Sementara itu, penyerang Barcelona Anthony Gordon menepis anggapan bahwa ada tim yang jelas lebih diunggulkan. "Saya pikir status favorit tidak berlaku dalam pertandingan seperti ini. Saya pikir hasilnya bisa ke arah mana pun karena tensinya begitu tinggi, persaingannya begitu ketat, dan dengan kualitas yang ditampilkan, pemain mana pun bisa menentukan pertandingan seperti ini," katanya.

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Rodri sendiri tidak membesar-besarkan tekanan untuk mempertahankan gelar liga. Menurutnya, tujuan utama klub adalah berkembang secara alami. "Yang jelas, klub ini, baik sebagai institusi maupun sebagai tim, harus dipandang lebih baik daripada tahun lalu," ujarnya. "Itulah sebabnya kami tidak menetapkan target seperti menjuarai LaLiga atau Liga Champions."

Bangkit di panggung terbesar

IMAGO

Laga besar hari Minggu memberi Barcelona kesempatan ideal untuk merespons setelah mengalami kemunduran pertama musim ini. Kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions pada tengah pekan mendadak menghentikan rentetan 11 kemenangan mereka yang mengesankan.

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Meraih tiga poin melawan Madrid tidak hanya akan mengembalikan momentum kemenangan Barcelona, tetapi juga memberi pukulan psikologis yang signifikan dalam perburuan gelar. Namun, seperti dicatat Rodri, hasil laga kemungkinan akan ditentukan oleh detail-detail kecil dan kemampuan mengendalikan emosi.