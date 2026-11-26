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Dua bek Paris Saint-Germain, Nuno Mendes dan Willian Pacho, mengakui persiapan taktik AS Roma menyulitkan mereka dalam hasil imbang 2-2 di Liga Champions, Rabu, di Parc des Princes. Hasil itu mengakhiri catatan kemenangan sempurna PSG, tetapi tim asuhan Luis Enrique memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kompetisi Eropa menjadi 15 pertandingan.

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Mendes akui persiapan Roma mengganggu ritme PSG

Bek kiri Paris Saint-Germain Nuno Mendes mengakui persiapan taktik AS Roma membuat sang juara Eropa kesulitan mendominasi seperti biasanya dalam hasil imbang 2-2 di Liga Champions, Rabu, di Parc des Princes. PSG tertinggal setelah Mario Hermoso mencetak gol pada menit kelima, sebelum Illia Zabarnyi dan Ousmane Dembele membalikkan keadaan. Namun, penalti Donyell Malen pada menit ke-78 membuat PSG kehilangan poin untuk pertama kalinya musim ini.

"Itu pertandingan yang sulit. Mereka kuat dalam bertahan dan kami cukup kesulitan, terutama di kotak penalti. Pertandingan itu sangat, sangat berat. Mereka sudah menganalisis tim kami dengan baik dan saya pikir itu membuat perbedaan," kata Mendes seusai pertandingan. "Kami mencoba memainkan permainan kami sendiri dan menguasai bola dari awal hingga akhir, tetapi kami tidak berhasil. Kami kehilangan dua poin, tetapi kami tidak kalah, dan itu sangat penting."

Pacho puji kualitas Roma dan dukungan tanpa henti di Parc des Princes

Bek tengah Willian Pacho sependapat dengan Mendes setelah PSG kesulitan mengatasi tekanan agresif satu lawan satu Roma sebelum jeda. Meski kecewa karena kebobolan dua kali, Pacho menyoroti pelajaran yang didapat serta dukungan penonton tuan rumah di tengah hujan deras.

"Itu sulit. Sejujurnya, mereka tim dengan gaya berbeda dan bermain bagus. Babak pertama cukup sulit bagi kami. Kami butuh waktu untuk menemukan ritme dan mencari cara untuk membuat mereka kesulitan," jelas Pacho. "Para suporter? Mereka selalu ada. Saya pikir mereka adalah kekuatan terbesar kami. Mereka mendukung kami tanpa henti, bahkan saat hujan turun deras. Mendengar mereka menyemangati kami penting bagi kami, dan saya senang mereka selalu berada di sisi kami."

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Rekor tak terkalahkan di kompetisi Eropa mencapai 15 pertandingan

Meski gagal meraih kemenangan kelima beruntun di Liga Champions musim ini, kendati Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, dan Dembele menciptakan peluang pada pengujung laga, tim asuhan Luis Enrique memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kompetisi tersebut menjadi 15 pertandingan.

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Sundulan Zabarnyi pada menit ke-31 dari sepak pojok Senny Mayulu menjadi gol pertama bek asal Ukraina itu di Liga Champions untuk klub. Hasil tersebut membuat PSG tetap berada di posisi kedua klasemen fase liga, tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Real Madrid.

PSG siap menghadapi ujian berat berikutnya di Eropa

Dengan tiga pertandingan fase liga tersisa, PSG tetap berada di jalur untuk lolos otomatis ke babak 16 besar.

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"Pertandingan ini juga memberi kami kesempatan untuk belajar, melihat bahwa Roma adalah lawan yang tangguh sekaligus tim dengan gaya berbeda. Itu membantu kami berkembang dan akan berguna bagi kami ke depannya. Kami juga tahu bahwa tantangan besar dan tim-tim papan atas menanti," tambah Pacho.