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Gary Neville mengecam kedisiplinan Chelsea saat kalah 0-2 dari Tottenham. Ia menegaskan Morgan Rogers layak mendapat kartu merah akibat tekel terlambat, sementara Cole Palmer juga bisa saja diusir lebih awal. Mantan bek Manchester United itu turut mendesak Xabi Alonso untuk mengambil tindakan setelah perkelahian yang melibatkan 14 orang dan sebuah kartu merah membayangi malam buruk di Stamford Bridge.

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Neville menilai Rogers layak mendapat kartu merah

Malam Chelsea berantakan pada babak kedua ketika derbi London yang berlangsung panas semakin memanas dan Tottenham menang 2-0. Rogers diganjar kartu kuning oleh wasit Chris Kavanagh pada waktu tambahan karena menyabet Conor Gallagher, tetapi Neville menilai hukuman itu tidak cukup berat.

Saat menjadi komentator untuk Sky Sports, Neville berkata: “Menurut saya itu kartu merah. Sungguh. Dia menghantamnya keras-keras tanpa ada niat untuk memainkan bola. Tindakan Rogers itu konyol.” Ia kemudian meminta pelatih Chelsea mengendalikan para pemainnya, seraya menambahkan: “Mereka sudah kehilangan kendali. Xabi Alonso harus menarik mereka keluar.”

Neville: Palmer beruntung tak langsung dikartu merah

Palmer diusir pada menit ke-80 setelah menerima dua kartu kuning, tetapi Neville menilai ia seharusnya sudah diusir lebih awal. Kartu kuning pertama diberikan ketika Palmer menabrak Mateus Fernandes saat gelandang Spurs itu berusaha bangkit dari lapangan. Insiden tersebut memicu keributan yang melibatkan 14 pemain pada pertengahan babak kedua.

Fernandes diganjar kartu kuning karena handball dan Micky van de Ven karena pelanggarannya terhadap Moises Caicedo sebelumnya, di tengah suasana yang semakin panas. Kemudian, tekel terlambat Palmer terhadap Gallagher membuatnya menerima kartu kuning kedua. Neville menambahkan: “Reaksi Palmer konyol. Dia mencari masalah, itu tidak bagus. Dia mencari masalah. Itu bukan tindakan bagus dari Cole Palmer. Saya tidak tahu mengapa dia melakukannya. Tidak diragukan lagi, dia [mengambil risiko besar]. Menurut saya itu bisa menjadi kartu merah. Kalau mengenai dada, dia mungkin bisa lolos, tetapi Fernandes sedang di tanah. Dia tidak punya cara untuk melindungi diri. Itu tindakan bodoh.”

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Alonso akan berbicara dengan Palmer soal kartu merah

Itu merupakan kartu merah pertama dalam karier Palmer dan, menurut Alonso, kartu merah pertama yang diterima Chelsea di kompetisi mana pun musim ini. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Alonso mengakui timnya harus lebih baik dalam mengendalikan emosi dan memastikan ia akan membahas pengusiran tersebut dengan Palmer secara internal.

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Ia berkata: “Ya, kami perlu mengupayakannya dan memperbaiki hal itu. Saya rasa kemarin kami sudah membicarakan hal-hal tersebut dan perlunya memahami bahwa dalam situasi seperti itu, satu kartu kuning pertama bisa menentukan, seperti yang telah kita lihat. Ini bagian dari proses pendewasaan tim dan juga masing-masing pemain. Saya rasa [hingga] sekarang kami belum menerima kartu merah dan kami perlu mempertahankannya karena kami harus memiliki kedewasaan untuk menghadapi saat-saat sulit. Ketika kami tertinggal 1-0, mungkin masih ada 15-20 menit tersisa, jadi kami harus terus berusaha. Saya perlu melihat kembali insidennya sebelum berbicara dengan Cole, tetapi ini pasti menjadi pelajaran untuk ke depannya.”

Palmer akan absen saat bertandang ke Liverpool di Piala Carabao

Palmer kini akan menjalani larangan bermain satu pertandingan, sehingga absen saat Chelsea bertandang ke markas Liverpool di Anfield dalam laga Piala Carabao pada Rabu.

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Ia akan kembali tersedia untuk pertandingan Chelsea melawan Manchester United pekan depan, sementara Alonso berharap timnya telah mendapat pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga ketenangan.