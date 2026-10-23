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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Mereka seperti bayi!” Wayne Rooney mengecam Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez yang disebutnya “egois” saat krisis Manchester United kian parah setelah kalah dari Como

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Legenda Manchester United Wayne Rooney melontarkan kritik tajam terhadap skuad saat ini, menyebut para pemain senior “bayi” yang enggan bertanggung jawab atas krisis klub yang kian memburuk. Mantan kapten itu tidak menahan kritiknya setelah Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez secara terbuka mempertanyakan arah taktik serta perekrutan pemain klub.

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Rooney murka karena Fernandes lolos dari hukuman

Kekalahan memalukan Manchester United 1-4 dari Como di Liga Champions memicu reaksi keras, dengan legenda klub Rooney menjadi salah satu pengkritik paling vokal. Manajer Michael Carrick kini berada di bawah tekanan besar, situasi yang diperburuk setelah kapten Fernandes secara terbuka mengkritik pengaturan taktik tim seusai kekalahan di Italia itu.

Meski melontarkan kritik tajam dalam wawancara selepas pertandingan, Fernandes tidak mendapat sanksi disiplin. Para petinggi Old Trafford memahami frustrasi sang gelandang atas penampilan buruk tim di kompetisi Eropa dan memutuskan untuk tidak mencopot ban kaptennya ataupun menjatuhkan denda.

Sikap lunak ini sangat berbeda dengan perlakuan klub baru-baru ini terhadap Lisandro Martinez. Bek asal Argentina itu didenda dan diharuskan meminta maaf secara terbuka setelah mengkritik direktur sepakbola Jason Wilcox menyusul kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid baru-baru ini.

Fernandes mengeluh, Rooney membalas

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Rooney murka karena sang kapten dinilainya tidak mau bertanggung jawab. Berbicara dalam podcast The United Stand, ia berkata: "Ketika Martinez angkat bicara, saya bilang ini benar-benar mimpi buruk karena akan memecah belah ruang ganti. Itu awalnya. Sekarang kita melihatnya terjadi pada Bruno dan kalian akan melihat lebih banyak pemain melakukannya. Alasannya, para pemain itu tidak mau bertanggung jawab.

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"Kalian bisa memperdebatkan apakah ucapan Bruno benar atau salah, tetapi kalian harus bertanggung jawab di lapangan, kalian harus bertanggung jawab sebagai sekelompok pemain. Ada masa ketika saya dan Sir Alex Ferguson tidak saling bicara, tetapi di lapangan saya tetap akan melakukan apa pun untuknya."

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Para pemain yang 'egois' harus bercermin

Rooney yakin para pemain saat ini lebih mengutamakan ego masing-masing ketimbang kepentingan klub. Ia melanjutkan: "Para pemain ini egois. Mereka hanya peduli pada diri sendiri. Mereka tidak peduli pada rekan setim, manajer, staf, atau suporter. Mereka hanya peduli pada diri sendiri.

"Kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka anggap pantas, mereka bersikap seperti anak kecil yang mengamuk dan melemparkan kesalahan kepada siapa pun selain diri sendiri. Mereka harus mengintrospeksi diri."

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Ia menutup pernyataannya dengan menyoroti buruknya penampilan sang kapten secara individu. "Bruno mungkin sedang mengalami periode performa terburuknya sejak bergabung dengan klub dan, sekali lagi, bukan kebetulan dia menekan orang lain karena dia tidak mau menghadapi kenyataan itu," pungkas Rooney. "Kalau dia bercermin, kalau Martinez bercermin, semua pemain... mereka akan melihat diri mereka sendiri, dan apa yang mereka tunjukkan belum cukup baik."

Carrick berjuang mempertahankan jabatannya


Michael Carrick Manchester United 2026-27 Champions LeagueGetty Images


Carrick harus segera memulihkan keharmonisan di ruang ganti yang terpecah sembari berjuang mempertahankan jabatannya sebagai manajer. Rooney sebelumnya telah meminta petinggi United memberikan kejelasan mengenai masa depan sang manajer dalam waktu dekat agar situasi tidak semakin tidak stabil.

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Ketika para pemain senior secara terbuka mempertanyakan taktik dan para legenda klub mengecam sikap mereka, Manchester United menghadapi tugas yang sangat berat untuk menyelamatkan musim ini. United sangat membutuhkan penampilan yang kompak dan meyakinkan di lapangan untuk mengakhiri rentetan hasil buruk serta meredakan suasana tidak sehat di sekitar Old Trafford.


Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.