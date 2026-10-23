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Legenda Manchester United Wayne Rooney melontarkan kritik tajam terhadap skuad saat ini, menyebut para pemain senior “bayi” yang enggan bertanggung jawab atas krisis klub yang kian memburuk. Mantan kapten itu tidak menahan kritiknya setelah Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez secara terbuka mempertanyakan arah taktik serta perekrutan pemain klub.

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Rooney murka karena Fernandes lolos dari hukuman

Kekalahan memalukan Manchester United 1-4 dari Como di Liga Champions memicu reaksi keras, dengan legenda klub Rooney menjadi salah satu pengkritik paling vokal. Manajer Michael Carrick kini berada di bawah tekanan besar, situasi yang diperburuk setelah kapten Fernandes secara terbuka mengkritik pengaturan taktik tim seusai kekalahan di Italia itu.

Meski melontarkan kritik tajam dalam wawancara selepas pertandingan, Fernandes tidak mendapat sanksi disiplin. Para petinggi Old Trafford memahami frustrasi sang gelandang atas penampilan buruk tim di kompetisi Eropa dan memutuskan untuk tidak mencopot ban kaptennya ataupun menjatuhkan denda.

Sikap lunak ini sangat berbeda dengan perlakuan klub baru-baru ini terhadap Lisandro Martinez. Bek asal Argentina itu didenda dan diharuskan meminta maaf secara terbuka setelah mengkritik direktur sepakbola Jason Wilcox menyusul kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid baru-baru ini.

Fernandes mengeluh, Rooney membalas

Getty Images

Rooney murka karena sang kapten dinilainya tidak mau bertanggung jawab. Berbicara dalam podcast The United Stand, ia berkata: "Ketika Martinez angkat bicara, saya bilang ini benar-benar mimpi buruk karena akan memecah belah ruang ganti. Itu awalnya. Sekarang kita melihatnya terjadi pada Bruno dan kalian akan melihat lebih banyak pemain melakukannya. Alasannya, para pemain itu tidak mau bertanggung jawab.

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"Kalian bisa memperdebatkan apakah ucapan Bruno benar atau salah, tetapi kalian harus bertanggung jawab di lapangan, kalian harus bertanggung jawab sebagai sekelompok pemain. Ada masa ketika saya dan Sir Alex Ferguson tidak saling bicara, tetapi di lapangan saya tetap akan melakukan apa pun untuknya."

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Para pemain yang 'egois' harus bercermin

Rooney yakin para pemain saat ini lebih mengutamakan ego masing-masing ketimbang kepentingan klub. Ia melanjutkan: "Para pemain ini egois. Mereka hanya peduli pada diri sendiri. Mereka tidak peduli pada rekan setim, manajer, staf, atau suporter. Mereka hanya peduli pada diri sendiri.

"Kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka anggap pantas, mereka bersikap seperti anak kecil yang mengamuk dan melemparkan kesalahan kepada siapa pun selain diri sendiri. Mereka harus mengintrospeksi diri."

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Ia menutup pernyataannya dengan menyoroti buruknya penampilan sang kapten secara individu. "Bruno mungkin sedang mengalami periode performa terburuknya sejak bergabung dengan klub dan, sekali lagi, bukan kebetulan dia menekan orang lain karena dia tidak mau menghadapi kenyataan itu," pungkas Rooney. "Kalau dia bercermin, kalau Martinez bercermin, semua pemain... mereka akan melihat diri mereka sendiri, dan apa yang mereka tunjukkan belum cukup baik."

Carrick berjuang mempertahankan jabatannya





Getty Images





Carrick harus segera memulihkan keharmonisan di ruang ganti yang terpecah sembari berjuang mempertahankan jabatannya sebagai manajer. Rooney sebelumnya telah meminta petinggi United memberikan kejelasan mengenai masa depan sang manajer dalam waktu dekat agar situasi tidak semakin tidak stabil.

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Ketika para pemain senior secara terbuka mempertanyakan taktik dan para legenda klub mengecam sikap mereka, Manchester United menghadapi tugas yang sangat berat untuk menyelamatkan musim ini. United sangat membutuhkan penampilan yang kompak dan meyakinkan di lapangan untuk mengakhiri rentetan hasil buruk serta meredakan suasana tidak sehat di sekitar Old Trafford.



