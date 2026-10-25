“Mereka pria, bukan anak-anak!” Ruben Amorim ungkap pembicaraan dengan Mike Maignan setelah kartu merah yang merugikan di Liga Europa

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Pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim mengungkap pembicaraan empat matanya dengan Mike Maignan setelah sang kiper diusir dari lapangan dalam laga Eropa yang mengecewakan. Amorim kini tengah menghadapi periode sulit di San Siro. Ia harus mengatasi bertambahnya daftar pemain cedera sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan AC Milan di kompetisi domestik.

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Amorim tanggapi tindakan gegabah Maignan

Amorim mengambil sikap tegas tetapi adil terhadap pelanggaran disiplin Maignan baru-baru ini. Kiper asal Prancis itu diusir saat Milan kalah 0-3 dari Bournemouth di Liga Europa setelah mendorong Tyler Adams, tindakan yang tidak biasa baginya. Insiden itu terjadi saat tendangan sudut dilepaskan, membuat tugas tim Italia tersebut semakin berat di Inggris.

“Para pemain bukan anak-anak, mereka sudah dewasa. Maignan langsung memahami bahwa ia tidak boleh melakukan itu. Kami tidak boleh menempatkan diri dalam situasi seperti itu,” jelas Amorim dalam wawancara dengan DAZN Italia. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa kekalahan di Bournemouth bukan disebabkan kurangnya kemampuan teknis, melainkan kurangnya semangat juang. Ia menambahkan, “Saya berbicara dengannya, tetapi saya juga berbicara dengan semua pemain. Saya merasa apa yang terjadi pada awal laga melawan Bournemouth tidak ada hubungannya dengan taktik atau kualitas teknis. Secara teknis mereka tidak lebih baik daripada kami, tetapi mereka lebih kompetitif.”

Fokus Amorim tetap pada peningkatan intensitas permainan skuadnya. Ia mencatat bahwa keunggulan lawan dalam daya saing telah menjadi persoalan berulang, bahkan dalam pertandingan ketika Milan tidak kalah. “Kami juga melihat hal itu pada babak pertama pertandingan liga. Ini soal seberapa kompetitif kami. Terkadang kami perlu melupakan keinginan untuk bermain sangat indah dan menghadapi pertandingan dengan cara berbeda,” ujar Amorim, menegaskan keinginannya agar tim bermain lebih pragmatis dan agresif ketika situasi menuntutnya.

Menghadapi krisis cedera yang kian parah

Selain masalah disiplin, Amorim menghadapi krisis skuad yang serius akibat daftar cedera yang terus bertambah. Lawatan ke Bournemouth terbukti sangat merugikan: Adrien Rabiot, Mario Gila, dan Diego Moreira semuanya mengalami masalah kebugaran yang membuat mereka absen dalam laga melawan Udinese hari ini. Absennya ketiganya semakin mempersulit pilihan pemain Milan, karena Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, dan Pietro Terracciano sudah lebih dulu menepi akibat cedera.

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Berbicara mengenai perlunya rotasi skuad, Amorim terus terang soal kondisi fisik para pemainnya. “Mereka tidak bisa bermain, itu memang tidak mungkin. Kami perlu mengatur kondisi para pemain, dan ada pemain di sini hari ini yang menit bermainnya juga perlu kami atur,” ujarnya. Padatnya jadwal pertandingan memaksanya mengambil langkah itu. Ia menjelaskan, “Dengan jadwal seperti ini, mustahil memainkan semua pemain secara bersamaan. Karena kami harus berusaha memenangi setiap pertandingan, kami perlu menyeimbangkan semuanya, dan mereka tidak tersedia untuk hari ini.”

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Perubahan taktik dan rotasi di lini belakang

Para pemain yang absen membuat Amorim beralih kepada pemain yang jarang mendapat kesempatan, dengan memberi Fikayo Tomori dan Sankhoun Diawara kesempatan pertama menjadi starter di Serie A musim ini.

“Kami tahu Udinese memasang lima pemain di lini belakang, jadi kami mencoba bermain dengan cara berbeda,” kata Amorim mengenai susunan taktiknya. Ia juga merinci proses pemilihan pemain di tengah banyaknya cedera: “Yang penting adalah rotasi. Saya mencoba memilih pemain yang secara fisik tersedia, lalu melihat karakteristik mereka. Jika semua pemain tersedia, mungkin saya akan bermain dengan cara berbeda. Namun, hari ini saya merasa inilah sebelas pemain terbaik untuk memulai pertandingan. Ini bukan susunan pemain yang akan menuntaskan laga, tetapi inilah yang terbaik untuk memulainya.”

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Laga-laga krusial menanti

Milan saat ini berada dalam situasi yang tidak biasa: belum terkalahkan di Serie A, tetapi kesulitan tampil konsisten. Hasil imbang dengan banyak gol melawan Juventus dan Lazio, ditambah kemenangan menegangkan 3-2 atas Atalanta ketika mereka nyaris menyia-nyiakan keunggulan tiga gol, membuat para penggemar menginginkan permainan yang lebih stabil. Kembalinya Goncalo Ramos menjadi tambahan kekuatan yang datang pada saat tepat bagi lini serang, seiring jadwal yang semakin padat dengan sejumlah pertandingan penting.

“Goncalo Ramos siap bermain, kalau tidak, ia tidak akan berada di sini. Ia sempat mengalami masalah pada pertengahan pekan, tetapi sudah pulih. Semua pemain di sini, termasuk yang berada di bangku cadangan, siap bermain,” pungkas Amorim. Milan menghadapi pekan penting yang mencakup laga tengah pekan melawan Bologna sebelum Derby della Madonnina yang sangat dinantikan menghadapi rival utama mereka, Inter.