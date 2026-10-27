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Muhammad Zaki
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"Mereka pikir mereka Raja William!" Gary Neville kecam bintang-bintang Man Utd yang "tidak profesional" usai dipermalukan Bournemouth, Michael Carrick terancam dipecat

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Gary Neville melontarkan kritik pedas terhadap skuad Manchester United, menuding sejumlah bintang tim utama gagal memenuhi standar profesional yang dituntut di Old Trafford. Mantan kapten klub itu tak menahan diri setelah pekan buruk yang membuat Manchester United dipermalukan oleh Como dan Bournemouth.

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Pekan suram lainnya di Old Trafford

Awal musim Manchester United yang buruk mencapai titik terendah baru setelah Bournemouth meraih kemenangan telak 3-0 di Old Trafford pada Minggu. Kekalahan di kompetisi domestik itu terjadi hanya beberapa hari setelah Michael Carrick menyaksikan timnya dihancurkan Como 4-0 di Liga Champions.

Manchester United kini telah menelan enam kekalahan dalam 12 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi. Carrick pun tengah berjuang mempertahankan jabatannya sebagai manajer, sementara tekanan dari tribun meningkat tajam setelah beberapa hari yang membawa hasil buruk.

Neville kecam merosotnya standar

Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images

Menyaksikan keterpurukan United saat menghadapi Bournemouth dari bilik komentator, Neville sangat kecewa dengan sikap skuad saat ini. Berbicara dalam Gary Neville Podcast, mantan bek itu menyoroti kebiasaan di luar lapangan dan merosotnya komitmen dasar secara mengejutkan.

“Ada beberapa dari mereka yang tidak cukup profesional. Ada beberapa dari mereka... Saya tinggal di Manchester, beberapa dari mereka tidak cukup profesional,” kata Neville. “Saya tidak mau berurusan dengan mereka. Ada beberapa dari mereka yang tidak tidur pada waktu yang semestinya. Tidak makan makanan yang semestinya. Tidak memikirkan Manchester United setiap menit, setiap hari.”

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Ia melanjutkan kritik tajamnya dengan mempertanyakan ego para pemain: “Mereka tidak mengabdikan hidup untuk klub sepakbola ini sebagaimana seharusnya dilakukan para profesional. Dan kenapa? Kenapa? Karena mereka besar kepala. Namun, mereka masih berjalan ke sana kemari seolah-olah mereka King William... padahal bukan, mereka bukan siapa-siapa.”

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Carrick dibiarkan menghadapi masalah sendirian

Neville meyakini akar masalahnya ada pada para pemain di ruang ganti, bukan di kursi pelatih. Ia menyoroti spanduk suporter yang menuntut pertanggungjawaban lebih besar, seraya menyatakan bahwa nilai-nilai mendasar tersebut sudah lama hilang dari klub.

“Bukan siapa-siapa, beberapa pemain itu. Saya tidak percaya... betapa rendahnya standar mereka,” keluhnya. “Ada spanduk yang dibentangkan di Stretford End pada babak pertama, bertuliskan ‘standar’. Itu sudah lama hilang.”

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Membela mantan rekan setimnya, Neville menggambarkan Carrick sebagai “pribadi yang luar biasa” dengan “integritas, kredibilitas, kepantasan, dan profesionalisme”. Namun, ia meyakini kelompok pemain saat ini pada akhirnya telah mengkhianati manajer mereka. “Dia tidak mampu membuat mereka bermain dengan baik dan mereka berbalik menentangnya,” tambah Neville. “Saya tahu itu karena jika Bruno sudah menentangnya secara terbuka lewat pernyataan singkat itu, bayangkan seperti apa mereka di balik layar.”

Carrick berjuang mempertahankan posisinya

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Carrick kini harus segera menemukan cara untuk menyatukan kembali ruang ganti yang terpecah jika ingin bertahan di tengah tekanan yang terus meningkat. Dengan kepercayaan diri yang hancur dan sejumlah tokoh senior tampaknya berselisih dengan staf pelatih, United sangat membutuhkan hasil positif untuk menghentikan keterpurukan.

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Beberapa hari mendatang akan menjadi masa krusial bagi petinggi Old Trafford untuk menilai apakah Carrick masih bisa menginspirasi kebangkitan. Bagi para pemain, sorotan akan semakin tajam seiring tuntutan suporter agar mereka segera merespons pekan yang memalukan itu.


Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.