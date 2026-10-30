Borussia Dortmund menggelontorkan dana besar pada bursa transfer musim panas lalu, dengan total pengeluaran lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkan pemain baru. Dua talenta muda Yunani berharga mahal, Konstantinos Karetsas (30 juta euro) dan Giannis Konstantelias (26 juta euro), menjadi sorotan utama. Konstantelias langsung mengalami cedera ligamen krusiatum pada awal musim, sementara Karetsas masih berkutat dengan cedera ligamen. Ia masih diragukan tampil melawan FC Bayern pada Sabtu.

BVB juga merogoh kocek dalam-dalam untuk Joey Veerman dan Joane Gadou, masing-masing dengan biaya 22 juta dan 19,5 juta euro. Selain mendatangkan nama-nama tersebut, Dortmund telah lebih dahulu mengamankan jasa dua talenta terbaik Amerika Selatan, Kaua Prates dan Justin Lerma. Namun, berbeda dengan para rekrutan ternama itu, kabar mengenai kedua pemain muda tersebut terbilang sepi sejak mereka direkrut. Lantas, bagaimana kondisi terkini dua pemain muda yang diharapkan menjadi andalan itu, dan apa yang terjadi sejak mereka pindah ke BVB?

Bagaimana kondisi terkini rekrutan baru BVB, Justin Lerma?

Kedua pemain belakangan agak luput dari perhatian, terutama karena nasib buruk terkait cedera. Keduanya saat ini absen, dengan situasi Lerma yang jauh lebih rumit. Kepindahan pemain Ekuador itu dari Independiente del Valle ke Dortmund sudah disepakati pada 2024. Namun, transfer senilai sekitar empat juta euro tersebut baru benar-benar rampung pada musim panas lalu, ketika gelandang serang itu merayakan ulang tahunnya yang ke-18.

Langkah awalnya bersama klub baru semula berjalan menjanjikan. Dalam persiapan musim panas, Lerma tampil untuk pertama kalinya dalam laga uji coba melawan klub Regionalliga, Rot-Weiss Oberhausen, dan langsung mencetak gol dalam kemenangan 3-1. Debutnya yang apik memunculkan harapan bahwa ia bisa cepat beradaptasi dan meraih sukses bersama BVB.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Namun, dalam laga-laga uji coba berikutnya melawan Fortuna Düsseldorf (1-2), Cerezo Osaka (0-1), dan FC Tokyo (1-0), pemain serang itu tidak mampu mengulangi penampilannya. Setelah itu, ia semakin jarang mendapat perhatian. Dalam dua laga persiapan terakhir melawan FC Arsenal dan AS Roma, Lerma menjadi satu-satunya pemain profesional dalam skuad yang duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan pada kedua laga tersebut.

Pelatih Niko Kovac kala itu sudah meminta kesabaran dan menjelaskan situasi pemain muda Ekuador tersebut: "Kami tidak bisa memainkan semua pemain. Dia masih butuh waktu dan itu sangat wajar. Ada kendala bahasa. Kalau melihatnya, dia juga masih agak kurus, jadi kami perlu menambah berat badannya atau melatih kebugarannya. Dia bagian dari tim seperti pemain lainnya."

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Cedera otot: Kapan Justin Lerma kembali?

Pada akhir Agustus, Lerma akhirnya mendapat kesempatan untuk menambah menit bermain. Ia tampil untuk tim U-19 BVB melawan FC Fulham di Premier League International Cup dan kembali mencetak gol. Namun, momen keberhasilan itu menyisakan rasa pahit: Hanya beberapa menit setelah mencetak gol, pemain Ekuador tersebut memegangi paha kanannya dan harus ditarik keluar karena cedera otot. BVB tidak pernah mengumumkan diagnosis pastinya, tetapi kejadian itu sudah berlalu dua bulan dan Lerma masih harus menepi.

Alhasil, ia belum juga mencatatkan penampilan pertamanya bersama tim utama. Kapan Lerma bisa kembali ke lapangan pun masih belum diketahui. Direktur pelaksana bidang olahraga Lars Ricken baru-baru ini menjelaskan: "Dia mengalami cedera otot dan tidak akan tersedia hingga pemberitahuan lebih lanjut." Ia tidak menyebutkan perkiraan waktu kepulangannya.

Kovac juga mengingatkan agar berhati-hati dan tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu dalam proses pemulihannya: "Justin mengalami cedera otot. Kami harus berhati-hati agar ia tidak kembali terlalu cepat, supaya ototnya tidak robek lagi di bagian yang sama. Kami memulihkan kondisinya secara bertahap dan tidak akan membuat perkiraan yang terburu-buru."

Persaingan ketat di BVB: Apakah Justin Lerma akan pergi lagi pada musim dingin?

Namun, sekalipun Lerma segera pulih sepenuhnya, tantangan berikutnya sudah menanti. Persaingan sangat ketat, baik di lini tengah maupun di sisi kiri, tempat pemain Ekuador itu juga bisa dimainkan. Untuk bisa mengukuhkan tempatnya di BVB, ia harus bersaing dengan nama-nama seperti Konstantelias, Karetsas (jika keduanya sudah pulih), Ethan Nwaneri, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Maximilian Beier, Fabio Silva, Marcel Sabitzer, dan Felix Nmecha. Karena alasan itu, sejak September sudah beredar laporan dari Ruhr Nachrichten dan WAZ bahwa para petinggi Dortmund mempertimbangkan untuk meminjamkan Lerma pada musim dingin.

Situasinya semakin sulit karena Lerma tidak memenuhi syarat untuk bermain bagi tim U-23 BVB. Dengan demikian, ia kehilangan kesempatan penting untuk mengembalikan ritme bermainnya di Regionalliga setelah cedera. Untuk sementara, satu-satunya jalan baginya untuk mendapat tambahan menit bermain adalah kembali ke tim U-19.

Kaua Prates menjalani debut bersama BVB saat menghadapi HSV

Dortmund mengeluarkan biaya lebih besar untuk Prates ketimbang Lerma. Biaya transfer tetap yang disepakati mencapai tujuh juta euro, dengan tambahan hingga lima juta euro melalui bonus. BVB merekrut pemain Brasil itu dari klub divisi teratas, Cruzeiro Belo Horizonte, dan memberinya kontrak hingga 2031. Untuk Prates, kedua pihak juga telah mencapai kesepakatan setengah tahun sebelum kepindahannya benar-benar terwujud, sebelum bek kiri itu datang ke Dortmund pada musim panas lalu dalam usia 18 tahun.

Dari sisi penampilan di lapangan, awal kiprahnya di BVB sedikit lebih baik daripada Lerma, meski tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Prates tiba di Dortmund dengan cedera paha sehingga melewatkan dimulainya latihan serta tur Asia. Ia akhirnya mencatatkan penampilan pertamanya untuk tim barunya dalam laga uji coba melawan Arsenal dan Roma.

Berbeda dengan Lerma, Prates kemudian juga sudah mendapat kesempatan tampil bersama tim utama dalam pertandingan resmi. Ia menjalani debutnya dalam kemenangan 2-0 atas Hamburger SV di Bundesliga pada akhir Agustus, bermain selama enam menit sebagai bek kiri. Ia kemudian kembali tampil singkat: Dalam kemenangan 5-0 atas HEBC Hamburg di putaran pertama DFB-Pokal, ia bermain selama 32 menit, lalu mendapat tambahan delapan menit dalam kemenangan 3-2 atas FC Villarreal di Liga Champions.

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Kaua Prates menghadapi masalah serupa dengan Justin Lerma

Setelah itu, pemain timnas Brasil U-20 tersebut hampir selalu setidaknya masuk dalam skuad pertandingan Bundesliga. Namun, sejak laga melawan HSV, ia belum mendapat tambahan menit bermain. Prates hanya tidak masuk skuad saat menghadapi VfB Stuttgart dan, yang terbaru, Eintracht Frankfurt. Jika ia absen melawan Stuttgart karena alasan lain, ketidakhadirannya melawan Frankfurt kembali disebabkan cedera. Sekali lagi, cedera otot mengganggunya.

Setidaknya, kini ada alasan untuk optimistis terkait kondisinya: Prates sudah kembali berlatih secara individu. Dengan demikian, "binatang buas dalam bertahan", seperti sebutan jurnalis olahraga Brasil Joaquim Viana di SPOX untuknya, bisa segera kembali menjadi pilihan pelatih Niko Kovac.

Namun, Prates juga menghadapi persaingan ketat di BVB. Pemain Brasil itu serbabisa dalam bertahan: Ia dapat bermain sebagai bek kiri, bek tengah, maupun di sisi kiri. Di posisi bek tengah, peluangnya bermain bakal kecil karena ia berada di belakang kuartet mapan Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou, dan Ramy Bensebaini. Selain itu, kapten Emre Can juga akan kembali suatu saat nanti, sementara masih ada Luca Reggiani dan Filippo Mane.

Di sisi kiri, Daniel Svensson umumnya menjadi pilihan utama, meskipun Kovac juga gemar memainkan Maxi Beier, yang telah beralih peran menjadi pemain sayap bertahan.

Karena itu, fokus awal Prates kemungkinan adalah menyesuaikan diri secara bertahap dengan level dan tuntutan di BVB serta menambah menit bermainnya. Kemampuannya bermain di berbagai posisi bisa menjadi keunggulan penting sepanjang musim yang panjang dan menguras tenaga ini.