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Penyerang Brasil Vitor Roque buka suara tentang masa sulitnya di Barcelona. Ia mengungkap kurangnya komunikasi dari staf pelatih yang menghambat proses adaptasinya. Pemain berusia 21 tahun itu datang ke Camp Nou dengan ekspektasi tinggi, tetapi kesulitan mengamankan tempat di tim sebelum akhirnya kembali ke negaranya.

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Cedera dan keterasingan menggagalkan impian Roque di Barcelona

Roque bergabung dengan Barcelona dari Athletico Paranaense pada Januari 2024 saat berusia 18 tahun, tetapi kiprahnya di klub Catalan itu segera tersendat. Ia mencetak dua gol dalam 16 penampilan sebelum dipinjamkan ke Real Betis dan kembali secara permanen ke Brasil bersama Palmeiras pada Februari 2025.

Dalam wawancara dengan AS, sang penyerang mengungkap bahwa cedera sindesmosis yang dialaminya sebelum meninggalkan Brasil dan tidak dioperasi telah menghambatnya sejak hari pertama. Ia tiba di Spanyol dalam kondisi sangat kesakitan dan menghabiskan sebagian besar masa awalnya menjalani fisioterapi, alih-alih bersaing dalam kondisi fisik prima.

Roque ungkap perjuangan bermain sambil menahan sakit dan minimnya komunikasi pelatih

Roque menjelaskan bahwa kepindahan impiannya menjadi sulit karena ia tiba di Camp Nou dengan cedera yang belum ditangani.

"Saya pergi ke Barcelona saat berusia 18 tahun. Itu mimpi yang menjadi kenyataan: bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia," katanya. "Itu cukup sulit. Saya pergi ke sana dengan cedera sindesmosis, yang seharusnya saya operasi saat masih di Athletico Paranaense, tetapi tidak saya lakukan. Saya tiba dalam kondisi sangat kesakitan, bahkan sakit sekali.

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"Selama masa itu, saya menjalani fisioterapi dan berusaha mencapai kondisi terbaik, tetapi pada akhirnya kami tidak berhasil. Saya tidak bisa tampil di level tertinggi dalam sepakbola dan saya pikir itu bagian dari prosesnya. Saya tahu Tuhan sudah merencanakan segalanya. Hanya saja, semuanya tidak berjalan baik di sana. Setelah itu, saya pergi ke Betis dan di sana pun saya tidak bisa tampil baik. Namun, sekarang di Palmeiras saya merasa nyaman; saya merasa seperti di rumah. Orang-orang banyak membantu saya dan, syukur kepada Tuhan, saya bahagia."

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Kurangnya kesabaran di Eropa terhadap talenta muda Amerika Selatan

Ia juga mengkritik kurangnya kesabaran dan komunikasi dari pelatih terhadap pemain muda yang baru datang dan harus beradaptasi dengan bahasa baru.

"Orang-orang berpikir bahwa ketika kami, para pemain muda, datang, kami harus langsung bermain dengan kemampuan 100 persen, mengerahkan segalanya dan menampilkan permainan terbaik. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Butuh kesabaran," lanjutnya. "Terkadang kami tidak mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi. Kami masih sangat muda, dan berbicara dalam bahasa baru itu benar-benar sulit.

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"Terkadang dukungan pelatih itu penting, dan ketika saya pergi ke Barcelona, saya tidak mendapatkannya. Mereka nyaris tak bicara dengan saya, tahu? Jadi, saya pikir hal itu harus dipertimbangkan, tetapi banyak orang tidak melihatnya seperti itu. Mereka berpikir Anda harus siap sejak menit pertama."

Kesulitan Roque mencerminkan tantangan lebih luas yang dihadapi para pemain remaja Amerika Selatan yang pindah ke La Liga pada usia muda. Franco Mastantuono dan Endrick juga harus berjuang mendapatkan menit bermain secara reguler.

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Di luar lapangan, dua rekan setim seniornya di Barcelona membantunya menghadapi rasa terasing. "Saya sering menghabiskan waktu bersama Raphinha, yang sangat banyak membantu saya. Dia orang yang luar biasa dan sangat membantu saya sepanjang proses itu," tambah Roque. "Ronald Araujo, yang sekarang berada di Liverpool, juga banyak membantu saya, dan saya sangat menyayanginya."

Roque membuka lembaran baru di Palmeiras jelang final Copa Libertadores

Meski kiprahnya di Eropa tidak memenuhi ekspektasi, Roque telah menerima hasilnya dan kini fokus membangun kembali momentumnya di Brasil. "Tentu saja saya masih sedikit menyesal, tetapi menurut saya dalam sepakbola Anda tidak boleh terus memikirkan hal itu," akunya. "Saya sudah menerima kenyataan itu, dan sekarang saya bahagia di Palmeiras. Itulah yang terpenting. Sekarang saatnya menulis babak baru."

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Perhatian kini tertuju pada final Copa Libertadores pada Sabtu malam, saat Roque dan Palmeiras bersiap menghadapi Estudiantes. Setelah finis sebagai runner-up di belakang rivalnya, Flamengo, musim lalu, Palmeiras memasuki final kedua secara beruntun dengan tekad meraih hasil yang lebih baik.