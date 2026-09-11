Penyerang Barcelona asal Brasil, Raphinha, meraih dua penghargaan sekaligus dalam sepekan yang menyaksikan pengumuman daftar 30 nominasi penghargaan Ballon d'Or, setelah ia terpilih masuk skuad terbaik pekan pertama Liga Champions Eropa, bersamaan dengan penobatannya sebagai pemain terbaik Liga Spanyol untuk bulan Agustus.

Terpilihnya Raphinha ke dalam tim terbaik pekan ini merupakan keputusan para pengamat teknis di Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), sebagai apresiasi atas penampilannya yang menonjol saat menghadapi Feyenoord, setelah ia mencetak dua gol, di mana gol pertamanya sangat memukau usai melewati dua pemain bertahan tim Belanda tersebut dengan keterampilan tinggi.

UEFA memuji penampilan kapten Barcelona itu, menjelaskan bahwa ia memimpin tekanan ofensif secara intensif, serta melakukan penetrasi di belakang lini pertahanan untuk menciptakan ancaman, di samping pergerakan dan umpan-umpannya di antara lini, sebelum akhirnya menutup penampilannya dengan dua gol.

Skuad tersebut turut memuat tiga pemain lain yang pernah mengenakan seragam Barcelona di samping Raphinha, yaitu Sergino Dest, pemain PSV Eindhoven, Marc Bartra, pemain Real Betis yang mencetak dua gol ke gawang Stuttgart, dan Ferran Torres, penyerang Paris Saint-Germain, yang mencetak trigol ke gawang Slovan Bratislava di Stadion Parc des Princes.

Di sisi lain, Raphinha meraih penghargaan lain dari Liga Spanyol (La Liga), setelah ia terpilih sebagai pemain terbaik bulan Agustus, menyusul awal musim yang kuat yang ia torehkan bersama Barcelona.

Penyerang asal Brasil itu mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan di berbagai kompetisi, di antaranya 6 gol dalam 4 pertandingan Liga Spanyol, dengan rincian dua gol ke gawang Elche, satu gol ke gawang Athletic Bilbao, dua gol ke gawang Rayo Vallecano, dan satu gol ke gawang Valencia.

Penghargaan ganda untuk Raphinha ini datang pada saat namanya, bersama Pedri, absen dari daftar 30 nominasi penghargaan Ballon d'Or.