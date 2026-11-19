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Kapten Santos Neymar menanggapi dengan humor gangguan perjalanan sebelum pertandingan pada Rabu setelah bus tim mogok dalam perjalanan menuju laga Serie A melawan Coritiba. Terpaksa turun dari kendaraan yang bermasalah itu bersama rekan-rekan setimnya, penyerang veteran asal Brasil tersebut bercanda di media sosial bahwa timnya telah disabotase.

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Penyerang menanggapi gangguan perjalanan dengan tawa

Neymar tak ambil pusing soal penundaan tak terduga di jalan saat para pemain Santos menunggu sekitar 10 menit di sebuah jalan untuk menaiki kendaraan pengganti. Menurut Globo, bus yang tiba-tiba berhenti sempat menimbulkan kekhawatiran terkait protokol keamanan bagi pemain berusia 34 tahun itu, meski polisi militer sudah mengawal rombongan. Terlepas dari kejadian tak biasa sebelum pertandingan tersebut, tim tamu tiba di stadion tepat waktu untuk laga yang dimulai pukul 19.30 waktu Brasilia.

Klub menjelaskan gangguan mekanis mendadak

Setelah kembali ke klub masa kecilnya pada Januari 2025 seusai hanya mencatatkan tujuh penampilan selama 18 bulan bersama klub Liga Pro Saudi Al Hilal akibat cedera, mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu merekam rekan-rekannya turun dari bus yang mogok dalam suasana ceria.

Sambil menertawakan gangguan tersebut dan merujuk pada julukan Santos, 'Peixe', Neymar memberi keterangan pada videonya: "Mereka menyabotase ikan besar. Tim hiburan tak berhenti."

Meski laporan media Brasil itu menyebut Neymar "selalu bepergian bersama pengawal pribadinya yang bersenjata", pernyataan klub yang banyak diberitakan menjelaskan insiden tersebut: "Santos FC mengumumkan bahwa bus yang disewa untuk mengangkut tim dari hotel ke Stadion Couto Pereira mengalami masalah mekanis di tengah perjalanan. Klub bertindak cepat dan kendaraan baru tersedia dalam hitungan menit sehingga keterlambatan tiba di stadion dapat diminimalkan."

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Ikon Brasil kembali menemukan ritme bermain di kompetisi domestik

Dalam laga tengah pekan itu, Neymar langsung kembali ke susunan pemain inti setelah menjalani skorsing dua pertandingan. Ia masih menjadi pemain termahal di dunia berkat kepindahannya dari Barcelona ke PSG pada 2017 yang dilaporkan bernilai £200 juta. Meski menghadapi masalah kebugaran, ia mencatatkan 10 gol dan delapan assist dalam 28 penampilan musim ini.

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 80 gol, mengungguli Pele, Ronaldo, dan Romario, itu juga tampil dua kali sebagai pemain pengganti di bawah asuhan Carlo Ancelotti pada Piala Dunia musim panas lalu setelah pulih dari cedera ligamen krusiatum anterior (ACL) dan meniskus yang dialaminya saat melawan Uruguay pada November 2023. Kembali ke klub dengan akademi yang mengawali kariernya sebelum ia bergabung dengan Barca pada 2013, Neymar bermain bersama Philippe Coutinho, Arthur Melo, dan Everton.

Santos mengincar akhir musim yang kuat

Setelah gangguan perjalanan itu berlalu, Neymar ingin membangun momentum secara konsisten sepanjang sisa musim seusai menuntaskan skorsingnya. Terhindar dari cedera tetap penting bagi sang kapten karena Santos mengandalkan para pemain berpengalamannya untuk menutup kompetisi Serie A dengan kuat. Performa yang stabil di Brasil juga akan menentukan masa depannya di klub dan ambisi lebih lanjutnya bersama tim nasional .