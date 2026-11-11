Omar Hossam Hassan, putra mantan pelatih kepala timnas Mesir, menuai kontroversi lewat sebuah pesan yang ia unggah usai kepergian sang ayah dari kursi kepelatihan Mesir, yang berisi kritik tajam terhadap cara berakhirnya perjalanan sang pelatih bersama timnas.

Omar Hossam Hassan menulis lewat fitur "story" di akun "Instagram" miliknya sebuah pesan yang berbunyi: "Suatu hari sejarah akan bercerita tentang seorang pemimpin yang tak seorang pun mampu mengalahkannya di medan perang, lalu mereka menjatuhkannya dengan pengkhianatan".

Pesan putra Hossam Hassan ini muncul hanya beberapa hari setelah keputusan Federasi Sepak Bola Mesir untuk mengakhiri tugas sang ayah beserta staf pendukungnya, yang mengemban tugas tersebut pada Februari 2024, dan berhasil mencapai semifinal Piala Afrika 2025, di samping pencapaian bersejarah pada Piala Dunia 2026 dengan menembus babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir.

Federasi Sepak Bola sebelumnya telah mengumumkan, pada Sabtu lalu, ucapan terima kasih kepada Hossam Hassan beserta staf teknis dan administratifnya, setelah rapat dewan direksi dan pengkajian atas berbagai peristiwa dan keadaan yang terjadi pada periode lalu, serta dampak yang ditimbulkannya, yang menurut federasi berpengaruh negatif terhadap citra positif timnas dan stabilitasnya.

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Dewan direksi federasi memutuskan menunjuk Ali Maher, mantan pelatih kepala tim Ceramica Cleopatra, untuk memegang kendali teknis timnas Mesir, sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang, terutama dua laga melawan Malawi pada 13 dan 17 November dalam rangka kualifikasi Piala Afrika 2027.