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Ini bukan sekadar transfer sepak bola biasa. Ketika Mohamed Salah tiba di kota Trabzon, segalanya di kota itu berubah: pariwisata, ekonomi, ketenaran global, hingga pertanyaan yang tak henti-hentinya di Inggris: "Bagaimana kalian bisa merekrut Mo?"

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Presiden Trabzonspor sekaligus Yayasan Persatuan Klub Turki, Ertuğrul Doğan, melontarkan pernyataan penting terkait kepindahan bintang timnya, Mohamed Salah, dalam siaran langsung di saluran "TRT Spor".

Doğan menjelaskan bahwa kedatangan Salah ke Trabzon memberi kontribusi besar, tidak hanya di sektor olahraga, tetapi juga dalam mendongkrak pariwisata dan perekonomian kota tersebut.

Doğan, yang menyampaikan pandangannya tentang berbagai topik, termasuk struktur ekonomi sepak bola Turki dan strategi pemasaran klub, memberikan perhatian khusus pada transfer Mohamed Salah ke Trabzonspor. "Di Inggris, mereka bertanya bagaimana kami bisa merekrut Salah," ujarnya.

Doğan menegaskan pentingnya kehadiran bintang dunia di sepak bola Turki dari sisi ketenaran internasional dan pendapatan hak siar. "Strategi pemasaran sangat menentukan. Tidak boleh ada seorang pun yang ragu bahwa angka ini bisa mencapai level tersebut," katanya.

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Ia menambahkan: "Galatasaray mendatangkan banyak bintang besar, begitu juga Beşiktaş dan Fenerbahçe. Trabzonspor merekrut Salah. Orang-orang di Inggris bertanya-tanya bagaimana kami bisa mendapatkan Mohamed Salah. Pertandingan disiarkan di 50 negara. Bukankah semua ini turut membuat kota ini makmur?"

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Presiden Trabzonspor itu juga mengatakan, seperti dikutip situs Turki "61saat": "Salah telah memberikan kontribusi besar bagi pariwisata Trabzon."

Doğan menyebut kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor membawa dampak yang sangat besar bagi kota tersebut, seraya menyoroti kontribusi sang bintang dalam mempromosikan Trabzon dan pariwisatanya.

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Doğan melanjutkan pernyataannya: "Kepindahan Osimhen ke Galatasaray adalah transfer yang sangat penting, dan kami harus memberi selamat kepada mereka, dan kami sudah melakukannya. Vlahović juga sudah datang. Fenerbahçe pun memiliki bintang-bintang besar."

Ia menambahkan: "Bergabungnya Salah ke Trabzonspor sangat membantu menghidupkan kota ini dan sektor pariwisatanya. Semakin luas peluang yang ada, semakin baik keadaannya. Masalahnya adalah ekonomi, dan solusinya terletak pada komunikasi."

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Doğan menekankan pentingnya klub-klub bersatu dan saling berkomunikasi untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi sepak bola Turki, sembari menegaskan bahwa mendatangkan bintang dunia ke Liga Super akan berdampak positif bagi ekonomi sepak bola.

Presiden Trabzonspor itu memandang transfer Salah bukan sekadar tambahan kekuatan teknis bagi tim, melainkan sebuah proyek utuh bagi seluruh kota. Bintang asal Mesir itu membawa sorotan dari seluruh penjuru dunia dan membuka pintu bagi penggemar baru untuk mengenal Trabzon, mengunjunginya, serta mengenal budayanya.

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Doğan meyakini sepak bola Turki membutuhkan transfer-transfer besar seperti ini, tidak hanya demi persaingan di lapangan, tetapi juga untuk meningkatkan nilai liga, menambah pendapatan hak siar, serta menarik investor dan wisatawan.

Doğan juga berbicara tentang perlunya klub-klub Turki saling bekerja sama alih-alih bersaing secara negatif, karena keberhasilan klub mana pun dalam mendatangkan bintang dunia akan berdampak positif bagi liga secara keseluruhan dan bagi perekonomian Turki secara umum.