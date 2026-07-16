Mereka mengejar angan-angan... Ribuan warga Prancis menuntut agar pertandingan melawan Spanyol diulang!

Para pendukung Prancis meluncurkan kampanye daring untuk menuntut diulanginya pertandingan tim nasional mereka melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, setelah kekalahan dengan skor 0-2 pada Selasa lalu, sebagai bentuk protes terhadap salah satu keputusan wasit yang terjadi sebelum gol pertama La Roja.

Menurut jaringan RMC Prancis, langkah ini diambil beberapa jam setelah timnas Prancis tersingkir dari turnamen, karena sejumlah pendukung menilai pertandingan tersebut diwarnai oleh kesalahan wasit yang memengaruhi hasil, sehingga mereka berinisiatif membuat petisi daring yang menuntut pertandingan diulang, sebuah langkah yang memicu perdebatan luas di berbagai platform media sosial.

Protes atas tendangan penalti

Para penyelenggara petisi mengacu pada cuplikan yang terjadi sebelum penalti diberikan kepada Spanyol—yang kemudian dimanfaatkan Mikel Oyarzabal untuk mencetak gol pembuka—dengan alasan bahwa Lamine Yamal menyentuh bola dengan tangannya sebelum pelanggaran yang dilakukan Lucas Deny di dalam kotak penalti dinyatakan.

Dalam teks petisi tersebut tertulis: “Prancis seharusnya tidak kebobolan gol pertama itu, karena hal itu mengubah jalannya pertandingan secara keseluruhan. Kompetisi olahraga harus diputuskan sesuai dengan peraturan, dan apa yang terjadi pada malam itu tidak sesuai dengan hal tersebut.”

Puluhan ribu orang mendukung petisi tersebut

Inisiatif ini mendapat respons yang signifikan, dengan jumlah penandatangan melampaui 45 ribu tanda tangan hingga Kamis siang, di tengah kemarahan yang terus berlanjut di kalangan suporter Prancis akibat kinerja wasit selama pertandingan.

RMC mencatat bahwa meskipun ada respons yang besar, peluang untuk memenuhi tuntutan ini nyaris tidak ada, karena peraturan FIFA tidak mengatur pengulangan pertandingan akibat keputusan wasit semacam ini, bahkan jika ada protes luas dari para penggemar.

Kontroversi Wasit dan Kritik dari Deschamps

Kampanye suporter ini muncul setelah kritik yang dilontarkan oleh pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, kepada wasit asal El Salvador, Ivan Barton. Pasca pertandingan, Deschamps meragukan kesiapan Barton dalam memimpin pertandingan sebesar semifinal Piala Dunia, sekaligus menegaskan bahwa kesalahan teknis yang dilakukan para pemainnya merupakan penyebab utama kekalahan tersebut.

Timnas Prancis kini akan mengalihkan fokusnya ke pertandingan perebutan tempat ketiga, di mana mereka akan menghadapi Timnas Inggris lusa, Sabtu, sementara Spanyol bersiap untuk bertanding di final melawan Argentina pada Minggu, dalam upaya meraih gelar juara dunia keduanya.