"Mereka menembak saya".. Pelatih Paraguay yang marah meminta perlindungan bagi para pemainnya

Gustavo Álvaro, pelatih tim nasional Paraguay, melampiaskan kemarahannya kepada media setelah para pemainnya mendapat kritik tajam menyusul kekalahan telak dari Amerika Serikat pada laga pembuka Piala Dunia mereka, seraya meminta media untuk berhenti menyerang timnya dan mengarahkan semua “serangan” kepadanya saja.

Alvaro memikul tanggung jawab penuh atas kekalahan Paraguay 4-1 dari Amerika Serikat, salah satu negara tuan rumah, pekan lalu, sambil menegaskan perlunya membiarkan para pemainnya tenang agar mereka dapat memperbaiki performa mereka di Grup D pada Jumat mendatang saat menghadapi Turki.

Alvaro, yang berulang kali mengacungkan jarinya selama konferensi pers yang diliput oleh kantor berita “Reuters”, berkata: “Kritiklah saya, kalian boleh menyerang saya, tapi jangan mereka… Lindungi mereka, tahukah kalian mengapa? Karena ketika Piala Dunia berakhir, saya yang akan pergi, tapi mereka akan tetap tinggal… Mereka lah yang akan terus mewakili negara ini.”

Ia menambahkan: “Tolong pukul saya saja, pukul saya, saya akan mengangkat dagu dan menahan semua pukulan kalian, tapi yang saya minta dari kalian hanyalah membela para pemain, karena mereka adalah aset paling berharga yang dimiliki sepak bola nasional.”

Timnas Paraguay terakhir kali berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 2010, saat mereka tersingkir di perempat final oleh Spanyol yang kemudian menjadi juara, dalam pertandingan dramatis yang menjadi pencapaian terbaik mereka di turnamen tersebut.

Tidak ada ruang untuk kesalahan bagi Paraguay maupun Turki di kawasan Teluk San Francisco pada hari Jumat, setelah keduanya menelan kekalahan dalam pertandingan pembuka mereka, di mana Turki kalah 2-0 dari Australia.

Alvaro mengakui bahwa Paraguay “dihancurkan di semua lini” saat melawan Amerika Serikat, namun ia menegaskan bahwa timnya telah menata kembali barisan dan akan menampilkan pertandingan yang kuat melawan Turki.

Namun, ia tampak jelas kesal dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pilihannya di pertandingan pembuka, sehingga ia kembali melontarkan pernyataan panjang lebar.

Ia melanjutkan: “Saya sudah menutup bab pertandingan melawan Amerika Serikat pada hari Sabtu, namun kalian terus membawa saya kembali ke bab itu… Besok kami akan menghadapi pertandingan penentuan melawan Turki.”

Gustavo Alvaro menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan: “Mereka ada di sini, mewakili tujuh juta orang… Jadi, saya ingin melihat kalian memperjuangkan seragam ini; kalian boleh saja mengkritik pelatih, itu tidak masalah.”