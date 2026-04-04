"Mereka mencoba dan gagal"... Anwar Al-Ghazi membungkam manajemen Mainz dengan kekuatan hukum

Bintang asal Belanda, Anwar Al-Ghazi, telah menyelesaikan perselisihan hukumnya melawan mantan klubnya, Mainz 05 asal Jerman, setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang menguntungkannya. Putusan tersebut menyatakan bahwa keputusan pemutusan kontraknya pada tahun 2023—yang diambil atas dasar postingannya yang mendukung Palestina—tidak sah.

Klub Jerman tersebut telah mengakhiri kontrak Al-Ghazi setelah ia memposting unggahan di akun Instagram-nya yang mengungkapkan dukungannya terhadap rakyat Palestina, menyusul peristiwa 7 Oktober 2023, yang saat itu dianggap oleh manajemen Mainz sebagai "sikap politik yang tidak dapat diterima".

Namun, menurut situs "Al Jazeera Net", pengadilan Jerman menilai bahwa keputusan klub tersebut melanggar hak pemain atas kebebasan berekspresi, dan mewajibkan Mainz membayar 1,7 juta euro sebagai ganti rugi atas gaji yang tertunda, setelah klub tersebut kalah dalam banding terakhirnya di pengadilan.

Setelah putusan dikeluarkan, Al-Ghazi mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan tersebut melalui platform "X", sambil mengirimkan pesan tajam kepada manajemen Mainz yang berbunyi: "Mereka mencoba lagi dan gagal lagi," merujuk pada upaya berulang klub untuk membatalkan putusan tersebut. Ia menambahkan: "Pernyataan terakhir mereka penuh dengan ilusi… Saya tidak akan pernah menerima pembungkaman terhadap suara-suara yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan."

Pemain asal Belanda keturunan Maroko ini menegaskan komitmennya terhadap Palestina, sambil menyebutkan bahwa dana yang akan diterimanya dari kasus ini akan dialokasikan untuk mendukung anak-anak di Gaza.

Sementara itu, klub Mainz mengeluarkan pernyataan singkat yang menegaskan penghormatannya terhadap keputusan pengadilan, dengan menyebutkan bahwa tindakan El Ghazi "tidak cukup untuk membenarkan pemutusan kontrak secara langsung," sebuah perubahan sikap yang jelas dari posisi sebelumnya.