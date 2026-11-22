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Scott McTominay melanjutkan ketajamannya melawan Torino lewat gol kemenangan yang membawa Napoli, yang dilanda cedera, menang 1-0 di Serie A. Setelah Massimiliano Allegri bercanda bahwa para pemainnya mencetak gol saat tersenyum, mantan gelandang Manchester United itu langsung mengalihkan perhatian ke lawatan menghadapi Manchester City di Liga Champions pada Selasa.

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McTominay kembali mencetak gol untuk tundukkan Torino

Scott McTominay melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti untuk mencetak gol penentu pada babak kedua, membawa Napoli yang dilanda cedera meraih kemenangan 1-0 atas Torino di Serie A melalui laga sengit. Mendapat umpan dari Noa Lang setelah pemain asal Belanda itu berlari kembali untuk menghentikan serangan balik Zakaria Aboukhlal, pemain timnas Skotlandia tersebut mengarahkan tembakannya ke sudut bawah gawang untuk menambah catatan suburnya melawan Torino menjadi empat gol dalam tiga pertemuan.

Gol itu memicu reaksi jenaka dari pelatih Napoli Massimiliano Allegri, yang menoleh ke bangku cadangan dan berkata: "Lihat, mereka mencetak gol saat tersenyum. Saya sudah menyuruh mereka lebih sering tersenyum." Seusai pertandingan, McTominay menunjukkan semangat serupa, sembari menekankan perlunya menjaga konsistensi.

Penentu kemenangan ingin bangun momentum setelah hasil penting

Napoli tetap kokoh dan meraih tiga poin penting meski menghadapi Torino yang sulit ditaklukkan. Rolando Mandragora membentur mistar gawang sebelum turun minum, sementara Lucas Perri harus melakukan serangkaian penyelamatan atas peluang Matteo Politano dan Rasmus Hojlund.

"Saya merasa jauh lebih baik," ujar McTominay sambil tersenyum kepada Sky Sport Italia. "Ini gol yang penting, tetapi yang lebih penting adalah kami menang. Kami memang harus menang. Saya senang untuk para suporter. Kami perlu mulai membangun momentum dan terus menang. Dalam sepakbola, yang penting adalah pertandingan berikutnya, lalu pertandingan setelah itu. Anda harus memberikan yang terbaik. Kami punya tim yang mau bekerja keras, mau terus berjuang, dan kami ingin memenangi lebih banyak pertandingan."

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Krisis cedera paksa De Bruyne masuk lebih awal

Allegri menyusun ulang skuadnya yang menipis ke dalam formasi 3-5-2 di tengah panjangnya daftar pemain absen, termasuk Alex Meret, Benoit Badiashile, Alisson Santos, Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo, dan Alessandro Buongiorno. Namun, rencana mengistirahatkan Kevin De Bruyne yang berusia 35 tahun menjelang laga di kompetisi Eropa hanya bertahan 11 menit, setelah Antonio Vergara tertatih-tatih meninggalkan lapangan sambil menangis akibat cedera otot.

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De Bruyne langsung menunjukkan pengaruhnya dengan memberikan umpan terobosan kepada Hojlund dan kemudian menyodorkan bola kepada McTominay untuk menguji Perri. Namun, penampilannya selama 79 menit yang tidak direncanakan itu menambah kelelahan pemain veteran tersebut menjelang pertandingan tengah pekan.

Nuansa derbi menanti McTominay di Etihad

Kemenangan ini membuat Napoli menyambut laga tandang Liga Champions melawan Manchester City pada Selasa dengan semangat lebih tinggi, meski Vergara diperkirakan absen dalam lawatan tersebut. Bagi McTominay, mantan gelandang Manchester United, kepulangannya ke Manchester memiliki arti pribadi tersendiri.

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"Pertandingan besar. Kami akan memulihkan diri sekarang, lalu mulai memikirkannya besok," pungkas McTominay.