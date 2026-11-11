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Chris Waddle, mantan pemain timnas Inggris, tidak memahami keputusan memanggil Jobe Bellingham dari Borussia Dortmund ke skuad Three Lions.

"Ada banyak tanda tanya soal itu," kata pria berusia 65 tahun tersebut kepada iGaming.com. "Mengapa pemain lain dari Premier League yang tampil bagus di sana dan menjadi sorotan tidak dipanggil? Itu memang aneh," ujarnya.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel memanggil Jobe Bellingham yang berusia 21 tahun untuk pertama kalinya. Di skuad, ia kini bergabung dengan kakaknya, Jude, yang bermain untuk Real Madrid. Jude juga pernah mengenakan seragam BVB, sementara Tuchel melatih tim Hitam-Kuning itu antara 2015 dan 2017. "Mereka mempromosikannya," kata Waddle, yang meyakini Dortmund berhasil mengiklankan pemainnya.

"Siapa tahu, mungkin semua ini adalah bantuan untuk mantan klubnya, Dortmund," kata Waddle, berspekulasi soal Tuchel. Ia tidak memahami pemanggilan tersebut: "Saya menonton Dortmund satu atau dua kali musim ini. Dia tampil cukup baik di sana, tetapi dia juga tidak memimpin tim," ujarnya. Di lini tengah Borussia Dortmund, Bellingham menghadapi persaingan ketat dari pemain seperti Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, dan Konstantinos Karetsas.

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"Kalau sekarang dia tampil bagus untuk Inggris, tentu saya senang. Namun, seperti banyak orang lainnya, saya tidak menyangka ini akan terjadi. Ini pemanggilan yang aneh," aku Waddle. Ia memperkirakan Bellingham yang lebih muda akan tampil, jika memang dimainkan, dalam salah satu dari dua laga Nations League Inggris mendatang. "Jika dia diberi kesempatan bermain, kemungkinan itu terjadi pada pertandingan pertama melawan Kroasia, karena saat menghadapi Spanyol, Tuchel harus menurunkan tim terkuatnya," kata Waddle.