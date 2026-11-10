Peran baru yang dimainkan Frenkie de Jong di Barcelona memicu kontroversi besar di Belanda, sampai-sampai salah satu mantan pemain timnas Belanda menyarankannya untuk meninggalkan klub Catalan tersebut.

Khalid Boulahrouz, mantan pemain timnas Belanda serta mantan pemain Sevilla dan Chelsea, menyarankan Frenkie de Jong untuk memikirkan masa depannya secara matang setelah Hansi Flick memainkannya sebagai bek kanan dalam kemenangan atas Atletico Madrid.

Dalam program "Rondo" di saluran Ziggo Sport, Boulahrouz mengungkapkan keraguannya mengenai penempatan pemain tersebut di posisi yang bukan posisi aslinya bersama Barcelona.

Boulahrouz berkata, sebagaimana dikutip surat kabar Sport: "Seandainya aku berada di posisi Frenkie, aku akan mulai memikirkan secara matang apa yang aku inginkan," sambil menegaskan bahwa penggunaan de Jong di beberapa posisi pada akhirnya bisa berdampak buruk, seraya menyatakan rasa sayangnya terhadap pemain Barcelona itu dengan berkata: "Mereka menggunakannya seperti boneka."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

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Kekhawatiran utama Boulahrouz terletak pada kemungkinan solusi sementara ini menjadi hal yang lazim. Ia menyatakan: "Kali ini hanya sepuluh menit, tetapi di kesempatan berikutnya mereka mungkin berkata bahwa ia memang telah membuktikan kemampuannya melakukan itu, dan bahwa ia akan bermain setengah jam di posisi bek kanan jika diperlukan."

Ia menegaskan bahwa Frenkie harus mempertahankan posisi alaminya: "Saat itulah kamu harus bertanya pada diri sendiri: apakah ini yang aku inginkan? Dia seorang gelandang, dan itulah posisi terbaiknya. Dia juga bisa bermain sebagai bek tengah, tetapi jika sekarang ia terpaksa pindah ke posisi bek kanan..."

Boulahrouz (44 tahun) memperingatkan Frenkie de Jong dengan berkata: "Pertarungan sengitnya akan melawan Pedri, karena tidak ada yang bisa menggeser Rodri."

Sudut pandang berbeda: Jansen membela de Jong

Sebaliknya, Theo Janssen, mantan pemain Ajax, membela Frenkie de Jong dalam program yang sama dengan memberikan sudut pandang yang benar-benar berbeda. Ia memuji kontribusi pemain itu melawan Atletico Madrid, seraya menegaskan bahwa masuknya ia mengubah jalannya pertandingan.

Ia menjelaskan: "Ketika kamu memainkannya, kamu tahu bahwa kamu memiliki seorang gelandang tambahan. Ia membaca situasi dengan baik. Kamu selalu bisa mengoper bola kepadanya." Bagi Janssen, de Jong adalah kunci kebangkitan Barcelona, dan ia menegaskan: "Ia membuat perbedaan dalam pertandingan itu. Sejak momen ia masuk, tim mulai bermain lebih baik."

De Jong sendiri telah berbicara tentang posisi barunya pada hari Selasa, dan berkata kepada jaringan ESPN: "Jika pelatih meminta saya bermain di lini belakang, saya akan bermain di lini belakang. Namun, ini bukan rencana jangka panjang. Semua orang tahu bahwa saya seorang gelandang."

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