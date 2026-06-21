"Mereka memotret bulu hidungku!"... Nagelsmann bergabung dengan kampanye Tuchel melawan FIFA

Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, ikut bergabung dalam gelombang kritik yang ditujukan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait protokol baru pemutaran lagu kebangsaan di Piala Dunia 2026, sekaligus mendukung sepenuhnya sikap rekan sejawatnya dari Inggris, Thomas Tuchel.

Naglmann mengatakan dalam konferensi pers setelah kemenangan 2-1 atas Pantai Gading: “Saya tidak tahu apakah kita benar-benar bisa mengajukan keluhan, tapi saya setuju dengan Thomas Tuchel. Lagu kebangsaan adalah momen yang sangat mengharukan, dan kesempatan untuk membangun ikatan dengan para pemain.”

Pelatih asal Jerman itu menambahkan dengan nada sarkastis: “Para fotografer terlalu dekat. Saya merasa seolah-olah lensa besar mereka bisa memotret bahkan bulu hidung saya dari jarak satu sentimeter," merujuk secara jelas pada kehadiran fotografer yang berlebihan di depan garis lapangan, yang menurutnya "merusak momen yang seharusnya sakral dan menyatukan ini".

Tuchel sebelumnya telah mendahului Nagelsmann dalam melontarkan kritik tajam terhadap protokol ini selama pertandingan Inggris melawan Kroasia, di mana ia mengecam “gangguan yang berlebihan” yang menghalanginya melihat para pemainnya selama momen simbolis saat lagu kebangsaan dikumandangkan, serta menuntut agar prosedur tersebut ditinjau ulang karena dianggapnya “merusak kesakralan momen tersebut”.

Semakin banyak suara yang mengkritik keputusan FIFA yang mengizinkan kehadiran sejumlah besar fotografer sangat dekat dengan para pemain dan staf teknis selama lagu kebangsaan dikumandangkan, sebuah langkah yang digambarkan sebagai “murni komersial” dengan mengorbankan sisi simbolis dan emosional dari momen tersebut.