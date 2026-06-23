"Mereka membangkitkan sang raksasa setelah menguburnya hidup-hidup"... Bagaimana tanggapan Cristiano terhadap para skeptis dari Uzbekistan?

Sebuah laporan media memuji penampilan Cristiano Ronaldo, bintang Portugal, dalam pertandingan melawan Uzbekistan pada Selasa malam ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Ronaldo mencetak dua gol dalam kemenangan timnya dengan skor 5-0, sehingga memastikan langkah mereka ke babak 16 besar Piala Dunia.

Surat kabar "Marca" dalam laporannya menyoroti peristiwa-peristiwa penting dalam pertandingan hari ini sebagai berikut:

Kemenangan telak 5-0 ini memiliki nilai ganda bagi timnas Portugal yang memulai Piala Dunia dengan performa jauh di bawah standar biasanya. Para penonton bergemuruh dengan sorakan “Siuuuu” untuk bintang pertandingan: Cristiano Ronaldo.

Seorang atlet dengan warisan yang tak tertandingi, namun mereka masih berusaha mengajarkannya cara menghadapi tekanan yang ada di pundaknya. Ia mencetak gol pertama segera setelah peluit kick-off berbunyi, dan tak ragu mencetak gol keduanya.

Namun, bagaimana mungkin seseorang yang mendekati angka seribu gol—yang pasti akan dicapainya cepat atau lambat—bisa ragu? Meskipun keraguan itu akan kembali menghantuinya dua atau tiga kali hingga saat itu tiba… Inilah tugas beratnya. Keraguan yang selalu kembali, tak peduli seberapa keras ia berusaha menghilangkannya dengan mencetak gol.

“Bangunkan si monster Ronaldo”

Mereka telah menguburnya hidup-hidup sepanjang minggu. Ada bisikan-bisikan di ruang ganti, perhitungan yang belum terselesaikan, dan kenyataan bahwa bintang-bintang lain—Haaland, Mbappé, Vinícius, atau Messi—telah mencetak gol mereka sementara dia tetap tak mampu mencetak gol, dan waktu semakin menipis.

Para pemain hebat dituntut untuk memenuhi standar tinggi hingga hari terakhir dalam karier mereka, dan pria ini, yang masih berusia 41 tahun dan memiliki semangat yang tak terkalahkan, juga diminta untuk membuktikan bahwa dia masih layak berada di lapangan.

Tak ada yang bisa mengajari Cristiano cara menghadapi tekanan. Hanya butuh enam menit baginya untuk membungkam seminggu penuh spekulasi yang terburu-buru.

Seperti biasa, di tempat yang sama. Itulah permainannya. Dan itu bukan gol biasa, melainkan gol yang menjadikannya satu-satunya pemain yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia. Di belakangnya, dalam daftar pencetak gol tertua dalam sejarah turnamen ini, hanya tersisa bayangan Roger Milla.

Nuno Mendes juga bersinar

Pada tahap ini dalam perjalanan kami, kami tidak akan terkejut dengan keterampilan Nuno Mendes. Seorang raksasa yang berlari seolah-olah sayap lapangan tak berujung, dengan energi yang tak habis-habis, dan kemampuannya yang menakjubkan untuk berada di kedua kotak penalti secara bersamaan. Karimov, yang sayangnya harus menjaga sayapnya, menyelesaikan babak pertama tanpa sempat menyentuhnya.

Gagasan bahwa seorang bek sayap bisa menjadi bintang yang bersinar bertentangan dengan sifat posisi ini. Kecuali dalam kasus Nuno, yang memang demikian adanya. Dan ia membuktikannya pada menit ke-17 Piala Dunia, dengan cara yang paling jelas.

Sebuah pelanggaran terjadi di tepi kotak penalti, dan seluruh stadion tahu siapa pelakunya. Kamera-kamera mencari Cristiano dan napasnya yang terukur dengan tepat sebelum setiap tendangan bebas.

Sementara pemain bernomor punggung 7 itu melakukan ritual khasnya, pemain kidal itu datang dari belakang dan melepaskan tendangan roket dari tepi kotak penalti yang dilihat semua orang melesat seperti anak panah, mencetak gol kedua.

Kematangan João Félix

Ternyata João Félix telah matang di Arab Saudi.. Dia adalah salah satu pemain yang dimasukkan Roberto Martínez ke dalam susunan pemain inti setelah penampilan yang kurang memuaskan melawan Republik Demokratik Kongo. Hal itu terlihat jelas. Dia menambahkan sentuhan teknis pada serangan, menciptakan ruang, mengatur serangan dengan cermat, bahkan berkontribusi pada gol bunuh diri yang dicetak oleh tim nasional Uzbekistan.

Di lapangan di Houston, kita melihat seorang pemain dengan kepribadian yang kuat, tipe yang pernah membuatnya membayar mahal di Atlético Madrid, di mana bakatnya selalu diiringi ekspresi muram.

Di sisi lain, ada rekrutan baru Real Madrid: Bernardo Silva. Penampilan perdananya yang kurang memukau membuatnya harus duduk di bangku cadangan, meskipun ia menjadi pemain pengganti keempat Portugal pada menit ke-76. Namun, tak perlu khawatir. Bernardo tetap merupakan tambahan yang sangat istimewa. Meskipun demikian, Piala Dunia kali ini, untuk saat ini, sedikit meredam ekspektasi yang semula diletakkan padanya.