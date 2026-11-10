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Marc Cucurella berbicara kepada Cadena COPE tentang cercaan yang terus-menerus datang dari suporter Jerman dan mengungkap bagaimana ia mengintimidasi Lamine Yamal menjelang Clasico.

Bek sayap itu melontarkan tantangan kepada pemain remaja asal Katalunya tersebut: "Saya bilang kepadanya bahwa dia akan menjadi starter di Clasico pertama, tetapi duduk di bangku cadangan pada Clasico kedua karena saya akan melahapnya."

Upaya intimidasi itu tidak sia-sia. Sepanjang pertandingan, pemain berusia 28 tahun itu sebagian besar berhasil meredam upaya serangan sang pemain berbakat istimewa di sisi pertahanannya. Ketika ditanya bagaimana interaksi mereka setelah pertandingan, Cucurella berkata: "Tidak ada. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya puas. Kami menang dan saya bermain bagus."

Penampilannya dalam kemenangan 2-1 Real Madrid menjadi titik balik bagi performa Cucurella. Sebelumnya, pemain asal Spanyol itu mengalami periode sulit ketika ia tidak mampu tampil di level permainan yang biasa ia tunjukkan. Setelah itu, Cucurella kembali menunjukkan kestabilan dalam permainannya.

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Meski begitu, Cucurella memandang rivalitasnya dengan rekan setimnya di tim nasional, Yamal, secara realistis. "Saya pasti akan memainkan banyak pertandingan melawannya, dan dia akan menuai pujian," katanya.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Selain Clasico, pemain asal Spanyol itu juga membahas hubungan yang masih tegang dengan suporter sepakbola Jerman. Meski sangat populer di negara asalnya, Cucurella kerap mendapat sambutan negatif berupa siulan dan cemoohan saat berhadapan dengan tim-tim Jerman. Penyebabnya adalah insiden handball kontroversial yang tidak dihukum dalam pertandingan perempat-final Kejuaraan Eropa 2024 antara Jerman dan Spanyol.

"Mereka melampiaskannya kepada saya, dan saya tahu saya tidak bisa bermain di Jerman," kata Cucurella. Namun, ia tidak akan berubah karenanya: "Saya suka diam dan melakukan pekerjaan saya."