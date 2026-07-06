Mereka melakukannya sebelum menghadapi Yordania... Tindakan menarik dari Messi dan rekan-rekannya menjelang laga melawan Mesir

Kapten tim nasional Argentina, Lionel Messi, memanfaatkan hari libur yang dihabiskan timnya di Miami, Sabtu lalu, untuk bertemu dengan keluarganya, sebelum bertolak ke Atlanta di mana ia akan menghadapi pertandingan baru di babak 16 besar Piala Dunia melawan Mesir.

Istri kapten Argentina, Antonella Roccuzzo, membagikan foto yang menampilkan dirinya bersama Messi dan ketiga putranya, Thiago, Mateo, serta Ciro, selama acara keluarga yang diselenggarakan oleh tim nasional di Miami. Foto tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan meraih jutaan interaksi.

Postingan tersebut memperlihatkan salah satu momen istirahat langka yang dinikmati tim sebelum kembali bertanding di babak gugur, di mana para pemain diberi waktu beberapa jam untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih sebelum melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini.

Messi bukanlah satu-satunya yang menikmati hari itu; Lisandro Martínez ditemani pasangannya, Muriel López, dan putri mereka, Aurora, sementara Alexis Mac Allister menghabiskan waktunya bersama ayahnya, Carlos, dan anggota keluarga lainnya. Nicolás Tagliafico juga menikmati liburan ini bersama orang-orang tercintanya.

Pertemuan para pemain dengan keluarga mereka telah menjadi tradisi yang mengakar di era pelatih kepala Lionel Scaloni, di mana staf pelatih mempertahankan kebiasaan ini dalam jangka waktu yang lama, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para pemain untuk beristirahat dari tekanan olahraga, serta menjalani pertandingan-pertandingan krusial dengan energi yang terisi kembali.

Faktanya, para pemain juga diberi hari libur serupa setelah pertandingan melawan Yordania di babak penyisihan grup, yang mencerminkan filosofi Scaloni dalam menyeimbangkan aspek teknis dan psikologis para pemain.

Setelah hari keluarga berakhir, tim menjalani sesi latihan tertutup pada Minggu sore, sebelum bertolak ke Atlanta, sebagai persiapan menghadapi laga yang dinanti melawan tim Mesir.