Mereka melakukannya di hadapan Yordania... Serangan besar-besaran Inggris terhadap taktik Argentina: Hanya mitos belaka!

Keputusan Federasi Sepak Bola Argentina untuk mengenakan seragam cadangan berwarna biru tua saat menghadapi Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 memicu gelombang kritik yang sangat keras di media Inggris, yang menganggap langkah tersebut sebagai upaya terencana untuk melancarkan perang psikologis terhadap “Tiga Singa” menjelang pertandingan penentu yang dijadwalkan Rabu malam mendatang.

Argentina, sebagai juara bertahan, bersiap menghadapi timnas Inggris di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, di mana “La Tango” akan tampil dengan seragam cadangan biru tua, sementara timnas Inggris akan bertanding dengan seragam putih tradisional lengkap.

Menghidupkan kembali kenangan pahit masa lalu

Timnas Argentina hanya mengenakan seragam biru ini satu kali sejak dimulainya edisi Piala Dunia kali ini, tepatnya dalam pertandingan melawan timnas Yordania di babak penyisihan grup, yang berakhir dengan kemenangan telak Argentina dengan skor 3-1.

Menurut berbagai laporan media, pemilihan warna ini bukanlah hal yang acak atau biasa saja, melainkan sarat dengan makna historis dan simbolis yang mendalam. Pasalnya, seragam biru tersebut terukir dalam ingatan kolektif Argentina sebagai simbol dua kemenangan terbesar dan paling terkenal yang diraih “El Tango” atas Inggris dalam sejarah Piala Dunia.

Kemenangan pertama terjadi di babak perempat final Piala Dunia Meksiko 1986, di mana legenda almarhum Diego Armando Maradona mencetak dua gol abadinya ke gawang Inggris, salah satunya adalah gol terkenal dengan tangannya, dan yang lainnya dianggap sebagai gol terindah dalam sejarah Piala Dunia setelah ia melewati setengah tim Inggris sendirian.

Sedangkan kemenangan kedua terjadi di babak 16 besar Piala Dunia Prancis 1998, di mana Argentina memastikan kemenangan melalui adu penalti yang menegangkan setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang, dan seragam biru itu hadir di kedua kesempatan tersebut.

Hanya mitos yang tidak berdasar

Di sisi lain, Badan Penyiaran Inggris “BBC” tidak menyembunyikan ketidaksetujuannya terhadap keputusan ini, dengan menyebutnya tidak lebih dari “mitos sepak bola” yang tidak didasarkan pada dasar logis atau ilmiah apa pun, sambil mencatat bahwa pelatih Lionel Scaloni dan staf teknisnya terlalu percaya pada simbolisme historis ini.

Lembaga penyiaran Inggris yang telah lama berdiri itu menambahkan, bahwa keyakinan yang mendominasi di dalam skuad Argentina mengaitkan secara erat antara mengenakan seragam biru tua dengan meraih kemenangan besar atas timnas Inggris secara khusus, dalam fenomena yang digambarkannya sebagai “pemikiran takhayul”.

Namun, “BBC” segera membantah teori ini, dengan mengingatkan bahwa pertemuan terakhir kedua tim di putaran final Piala Dunia, tepatnya pada edisi Korea Selatan dan Jepang tahun 2002, menampilkan kedua tim mengenakan warna seragam yang sama sekali berbeda, di mana Inggris tampil dengan seragam merah penuh dan meraih kemenangan dengan skor 1-0, sementara Argentina bermain dengan seragam utama bergaris berwarna putih dan biru langit.

Upaya untuk mendapatkan keunggulan psikologis

Sementara itu, surat kabar Inggris yang tersebar luas, "Metro", melangkah lebih jauh dengan menganggap bahwa langkah Argentina tersebut merupakan upaya yang jelas dan disengaja untuk mendapatkan keunggulan psikologis sebelum peluit awal pertandingan penentu dibunyikan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa tim “Tango” memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan menghidupkan kembali kenangan kejayaan masa lalu, dan dengan sangat cermat memilih jersey yang sama yang dikenakan oleh legenda Diego Maradona ketika ia mempermalukan timnas Inggris dan mencetak gol-gol bersejarah yang tak terlupakan, dalam upaya sadar untuk memberikan dimensi moral dan psikologis yang mendalam pada pertandingan yang dinantikan tersebut.

"Metro" menambahkan bahwa keputusan akhir untuk mengenakan kaos ini secara khusus diambil atas permintaan yang tegas dan langsung dari staf teknis timnas Argentina yang dipimpin oleh pelatih Lionel Scaloni, yang sangat meyakini bahwa mengangkat simbol-simbol historis dan kemenangan masa lalu dapat memberikan dorongan moral dan psikologis tambahan kepada para pemainnya sebelum menjalani pertandingan penentu yang akan menentukan siapa yang akan lolos ke final Piala Dunia 2026.

Kontroversi yang semakin memanas seputar warna seragam ini muncul di saat kedua tim bersiap menghadapi salah satu pertandingan paling mendebarkan dan sensitif dalam sejarah sepak bola dunia, terutama karena ingatan kolektif kedua bangsa tersebut masih dipenuhi kenangan akan pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik yang bersifat olahraga maupun politik.