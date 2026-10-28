Dalam podcast 'Einfach mal Luppen' yang ia bawakan bersama saudaranya, Felix, Kroos melontarkan kritik ringan terhadap dua penampilan terakhir Barcelona saat menghadapi PSG dan Real Madrid.

Dalam El Clasico akhir pekan lalu, ketika Barca menelan kekalahan pertamanya di LaLiga dengan skor 1-2, Real Madrid berhasil membuat "para pemain top Barcelona tidak nyaman, tidak bisa menemukan ritme permainan, dan akhirnya melakukan kesalahan yang biasanya tidak mereka lakukan", kata Kroos.

Analisisnya: "Ketika Barcelona tidak bisa mengendalikan permainan untuk sementara waktu, mereka tidak bagus dalam bertahan. Jika Barcelona gagal menekan lawan secara efektif, mereka menghadapi masalah besar saat lawan memindahkan arah serangan atau mengirim bola ke ruang di belakang pertahanan. Pertandingan melawan Paris juga menunjukkan hal itu. Mereka kemudian menghadapi masalah besar karena masih bertahan dengan risiko yang sangat tinggi."

Kroos juga memuji pendekatan taktis para lawan Barcelona tersebut. Mantan pemain itu terutama mengaku terkejut secara positif oleh mantan klubnya, Real Madrid, dan pelatihnya, Jose Mourinho. "Menurut saya, dan ini jelas pujian untuk Mourinho, Real Madrid mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapi Barcelona, terutama saat tidak menguasai bola."

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Bagaimana posisi Real Madrid di klasemen LaLiga?

Menurut Kroos, Real Madrid tampil "sangat berani" menghadapi Barca, yang hingga saat itu belum terkalahkan di liga. Bahkan, mereka bisa meraih lebih banyak dari pertandingan tersebut. "Saat menguasai bola, Real punya jauh lebih banyak peluang untuk menyulitkan mereka," mengingat Barcelona beberapa kali cukup kesulitan saat tidak menguasai bola.

Menurutnya, itulah perbedaan utama dibandingkan pertemuan-pertemuan terakhir, ketika Barcelona lebih sering unggul. "Tentu saja, ada fase ketika mereka hanya bertahan. Setelah gol penyeimbang, semua orang pasti akan menerima skor 1-1. Namun, menurut saya, selama 60, 65 menit mereka bermain sangat berani saat tidak menguasai bola dengan berkata: 'Oke, kita tidak akan bertahan rapat di belakang, kita akan menutup ruang di depan.' Setiap kali Barcelona mengoper bola ke belakang, mereka dengan berani maju menekan. Itu tidak terjadi dalam beberapa Clasico terakhir. Saat itu, mereka terus mengejar bola sepanjang pertandingan dan kebobolan gol demi gol," kata Kroos.

Berkat kemenangan tipis itu, Real Madrid kini memangkas jarak dengan Barcelona menjadi tiga poin di klasemen. Barcelona masih memuncaki klasemen dengan 27 poin dari sepuluh pertandingan, sementara rival sekota Real Madrid, Atletico Madrid, berada di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama dengan Real Madrid.