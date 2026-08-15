Mereka ingin dia pergi dengan cara apa pun: Chelsea pasang harga "tak masuk akal" untuk melepas Jackson

Striker Chelsea asal Senegal, Nicolas Jackson, menjadi kandidat untuk meninggalkan skuad tim pada bursa transfer musim panas ini, di tengah ketertarikan sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan jasanya. Namun, tuntutan finansial klub London itu hingga kini masih menjadi penghalang bagi kepastian masa depannya.

Menurut laporan situs Prancis "RMC", Chelsea meminta 60 juta pound sterling, setara sekitar 69 juta euro, untuk melepas Jackson. Angka tersebut menimbulkan keraguan dari klub-klub yang berminat pada sang pemain dan membuat negosiasi berjalan lambat, di saat Aston Villa sebelumnya sempat menjajaki kemungkinan merekrutnya dengan status pinjaman.

Klub Inggris, Aston Villa dan Tottenham, memimpin daftar peminat striker asal Senegal itu, di samping klub Spanyol, Atletico Madrid, yang turut memantau situasi sang pemain sembari menunggu apakah Chelsea akan menurunkan tuntutan finansialnya atau tetap bersikeras pada nilai yang telah ditetapkannya.

Di sisi lain, sinyal kemungkinan kepergian Jackson dari Stamford Bridge kian menguat setelah Chelsea memperkuat opsi lini serangnya dengan merekrut Danny Welbeck dari Brighton, di samping penggunaan Joao Pedro oleh tim pelatih dalam perhitungan serangannya, yang membuat persaingan di posisi depan semakin ketat.

Chelsea juga menghadapi tantangan berupa perampingan skuadnya yang berisi jumlah pemain yang besar, setelah periode terakhir menyaksikan aktivitas mencolok di bursa transfer, sehingga kepergian Jackson menjadi salah satu solusi yang diajukan untuk menata ulang kelompok tersebut dan memberi para pemain peran yang lebih jelas.

Kepindahan striker asal Senegal itu berpotensi menguntungkan kedua belah pihak; Jackson bisa mendapatkan peluang untuk bergabung dengan tim yang memberinya peran lebih besar dan waktu bermain lebih banyak, sementara Chelsea akan diuntungkan dengan berkurangnya salah satu opsi serangan, selain meraih pemasukan finansial yang besar dari transaksi tersebut.