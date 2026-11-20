Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Chelsea Xabi Alonso menantang para pemainnya untuk mengambil tanggung jawab di tengah masa sulit akibat cedera. Chelsea masih kehilangan sejumlah pemain penting, termasuk penyerang Brasil Joao Pedro, yang belum bisa dimainkan.

Iklan

Alonso tuntut lebih dari skuad Chelsea

Alonso menegaskan bahwa ia mengharapkan peningkatan signifikan dari para pemain yang tersedia saat klub terus menghadapi krisis cedera yang kian berat. Pedro pun belum siap kembali setelah mengalami cedera paha. Penyerang Brasil itu telah absen dalam empat pertandingan terakhir Chelsea di semua kompetisi . Dalam periode tersebut, tim asuhan Alonso hanya meraih satu kemenangan dan kalah dari Tottenham Hotspur serta Sunderland tanpa mencetak gol. Pemain berusia 25 tahun itu juga absen saat Chelsea kalah 0-3 dari Brentford pada September akibat masalah lutut.

Mantan pelatih Bayer Leverkusen itu berbicara terus terang mengenai tuntutan terhadap para pemain yang saat ini berada dalam skuad. Dalam konferensi pers pada Jumat menjelang laga melawan Leeds United pada Sabtu, Alonso menekankan perlunya tanggung jawab bersama, terutama setelah Chelsea merasakan dampak absennya beberapa pemain penting musim ini. Chelsea kesulitan tanpa gelandang Moises Caicedo pada awal musim ketika ia menepi akibat masalah betis, sementara kapten Reece James saat ini absen karena cedera lutut.

"Para pemain lain harus tampil lebih baik dan menunjukkan bahwa mereka siap bersaing serta siap bermain untuk Chelsea," kata Alonso. "Inilah level yang kami hadapi. Kami harus mengatasi situasi seperti ini, dengan Moises, sekarang Joao, dan Reece. Kami berharap mereka segera kembali dan ketidakhadiran mereka tidak terasa, karena saat ini kami membutuhkan mereka."

Kesulitan tanpa Joao Pedro

Pengaruh Pedro terhadap tim terlihat jelas dari statistik . Dengan lima gol, ia saat ini menjadi pencetak gol terbanyak bersama Chelsea di Premier League musim ini.

Iklan Iklan

Untuk mencari solusi atas mandeknya gol, Alonso telah mencoba berbagai susunan taktik. Dalam dua pertandingan terakhir, ia memilih menempatkan Pedro Neto sebagai penyerang tengah alih-alih memainkan penyerang murni Danny Welbeck atau Emmanuel Emegha.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 LEE Tonton

Tanggung jawab mencetak gol ada pada seluruh tim

Alonso bersikeras bahwa beban mencetak gol tidak boleh hanya ditanggung pemain yang mengisi posisi nomor sembilan. Chelsea juga ingin memperbaiki hasil setelah mengumpulkan 16 poin dari 10 pertandingan awal Premier League. Mereka berada di posisi kelima klasemen, tertinggal dua poin dari Liverpool di peringkat keempat dan 11 poin dari Arsenal di puncak.

Manajer Chelsea itu menambahkan: "Bukan hanya para penyerang yang bisa mencetak gol. Para bek dan gelandang juga bisa mencetak gol melalui situasi bola mati, jadi ini jelas kerja sama tim. Joao adalah pemain penting, tetapi kali ini kami harus bermain tanpa dia. Sejauh ini kami telah mencoba berbagai opsi dan kami harus terus mencobanya."

Iklan

Kabar beragam soal kondisi pemain

Ada kabar positif mengenai kedalaman skuad: Emiliano Martinez kembali masuk skuad untuk pertama kalinya sejak mengalami patah rahang saat menghadapi Everton bulan lalu. Pemain tim nasional Argentina itu bisa menjadi starter menggantikan Mike Penders. Namun, jika dimainkan, ia tidak akan mengenakan masker pelindung wajah yang dipasangkan pada akhir bulan lalu agar ia tetap bisa berlatih meski cedera.

Namun, lini pertahanan masih menghadapi masalah. Jorrel Hato dipastikan absen karena masih dalam pemulihan dari masalah punggung. Bek muda Josh Acheampong kembali menjadi opsi setelah absen dalam laga melawan Sunderland akibat masalah kebugaran ringan.