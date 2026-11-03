Barcelona tetap membuka peluang untuk merekrut pemain Spanyol Pedro Porro, bek sayap Tottenham Hotspur, di tengah ketertarikan manajemen olahraga dan pelatih kepala Hansi Flick terhadap kemampuannya. Namun, rampungnya kesepakatan ini terbentur tuntutan finansial tinggi dari klub Inggris tersebut, yang menurut para petinggi tim Catalan sangat jauh dari nilai pasar sang pemain.

Surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona telah menjalin kontak dengan lingkaran terdekat Pedro Porro untuk menjajaki sikapnya terhadap kepulangan ke Liga Spanyol, di tengah keyakinan orang-orang dekatnya bahwa babak kariernya bersama Tottenham mungkin mendekati akhir.

Pemain itu tampaknya terbuka untuk mengenakan seragam tim Catalan, sementara ia mendapat perhatian secara teknis dari Flick, yang melihatnya sebagai tambahan yang sesuai untuk proyeknya.

Kontak pertama antara kedua pihak telah terjadi pada musim panas lalu, tetapi kesepakatan itu tidak berkembang karena ketidakmampuan Barcelona menyediakan pendanaan yang dibutuhkan, setelah kemungkinan perekrutan bek Spanyol itu dikaitkan dengan kepergian salah satu bek tim dengan imbalan finansial yang besar.

Alejandro Baldé dan Jules Koundé ditawarkan sebagai nama-nama yang dapat dijual pada saat itu, tetapi tidak satu pun dari keduanya meninggalkan klub, sehingga negosiasi mengenai Porro terhenti.

Rintangan finansial masih tetap ada, karena Tottenham menaksir nilai pemainnya sekitar 70 juta euro, sebuah jumlah yang ditolak Barcelona, karena menganggapnya melampaui batas yang dapat diterima di bursa transfer.

Selain itu, klub London tersebut dikenal berpegang teguh pada pemain-pemain intinya dan tidak mempermudah kepergian mereka, sehingga membuat rampungnya kesepakatan ini bergantung pada perubahan sikapnya terhadap imbalan finansial.

Menurut surat kabar tersebut, para petinggi Barcelona telah memberi tahu lingkaran terdekat sang pemain tentang perlunya ia turun tangan untuk membantu menciptakan kondisi yang sesuai bagi kepindahan itu, melalui negosiasi dengan Tottenham agar mencapai jumlah yang sejalan dengan taksiran klub Catalan, yang tidak berniat memenuhi tuntutan saat ini.

Kemungkinan merekrut Porro pada periode transfer musim dingin Januari mendatang tampak sangat terbatas, kecuali Barcelona berhasil merampungkan penjualan besar di lini pertahanan.

Sebaliknya, manajemen memprioritaskan untuk merekrut bek kidal dengan biaya lebih murah, guna memenuhi kebutuhan tim di posisi ini.

Meski demikian, Barcelona tidak mencoret nama Pedro Porro dari perhitungannya, karena pemain itu masih mendapat apresiasi dari Flick dan manajemen olahraga, tetapi keberhasilan kesepakatan ini akan tetap bergantung pada kemampuan sang pemain meyakinkan Tottenham untuk menurunkan tuntutan finansialnya.

Pada saat yang sama, Barcelona menyimpan opsi lain berupa merekrut Iván Fresneda, bek sayap Sporting Lisbon, yang merupakan jalur dengan biaya lebih rendah dan lebih mudah dari sisi ekonomi, dengan pilihan akhir akan ditentukan sesuai perkembangan bursa transfer dan kemungkinan penyediaan pendanaan yang dibutuhkan.